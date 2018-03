Antoni Macierewicz: 15 mln złotych wydane z kart MON to niewiele pieniędzy

Niemal 15 mln złotych wydali pracownicy MON przy pomocy służbowych kart płatniczych i kredytowych w 2016 i w I połowie 2017 roku. Antoni Macierewicz, były szef MON, mówišc o tych wydatkach na antenie Radia Maryja podkreœlił, że "nie były to wydatki na cele osobiste".

Macierewicz przekonywał, że wydatki ze służbowych kart kredytowych i płatniczych były w MON za jego kadencji "niższe niż za pana (Tomasza) Siemoniaka (szef MON w rzšdzie PO-PSL - red.)". Dodał, że dzięki temu iż pienišdze wydawane sš z kart kredytowych i płatniczych jest je łatwiej kontrolować.

- Karty kredytowe pozwalajš bardzo dokładnie i przejrzyœcie œledzić wszystkie wydatki – przekonywał.

Zdaniem Macierewicza 15 mln złotych wydane w dwa lata przez MON z kart służbowych to "naprawdę bardzo niewiele pieniędzy" bioršc pod uwagę, że były to pienišdze wydane na potrzeby "MON i armii". Wyliczał, że samych ataszatów wojskowych poza granicami Polski jest kilkadziesišt, a dochodzš do tego "jeszcze bardzo liczne inne struktury wojskowe, które działajš i realizujš swoje misje za granicš".

Były szef MON wyliczył, że gdyby podzielić wydanš sumę na liczbę "jednostek organizacyjnych", na potrzeby których wydawane były pienišdze okazałoby się, że wydatki przypadajšce na jednš jednostkę wojskowš to kwoty rzędu 20-30 tys. zł rocznie.



Jak dodał, jednostek organizacyjnych takich jak ataszaty jest w siłach zbrojnych nieporównanie więcej, więc realne sumy wypadajšce na poszczególnš jednostkę wojskowš sš „naprawdę niewielkie”, rzędu 20 tys., 30 tys. złotych rocznie.

- Były to wydatki na funkcjonowanie polskich sił zbrojnych oraz ministerstwa obrony realizowane w sposób przejrzysty poprzez karty płatnicze i dużo niższe niż było to za poprzednich ministrów Platformy Obywatelskiej – podkreœlił Macierewicz.