"Obozy były polskie". Błąd w tłumaczeniu orędzia premiera

Na profilu Kancelarii Premiera na YouTube pojawiło się orędzie premiera Mateusza Morawieckiego. W tłumaczeniu na język angielski padła informacja, że obozy koncentracyjne były "polskie".

Mateusz Morawiecki wygłosił wczoraj orędzie. - Polska była pierwszš ofiarš III Rzeszy; œmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doœwiadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów - mówił premier.

Całe oœwiadczenie pojawiło się na profilu Kancelarii Premiera na YouTube. Internauci mieli możliwoœć włšczenia tłumaczenia na język angielski.

- Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie - powiedział premier. W tłumaczeniu pojawiła się informacja odwrotna - "Camps where millions of Jews were murdered were Polish".

"Informujemy, że błędne tłumaczenie na język angielski napisów w oœwiadczeniu premiera Morawieckiego, powstało w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube. Wszystkie napisy w filmie zostały obecnie wyłšczone, razem z serwisem YouTube pracujemy nad rozwišzaniem problemu" - przekazała Kancelaria Premiera.