Błaszczak ustąpił Macierewiczowi

Hołd dla Niepodległej czy ucieczka przed Macierewiczem?

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek na twitterze, że przenosi swoje biuro z ul. Klonowej do siedziby MON w al. Niepodległoœci w Warszawie. Podał też zaskakujšce tłumaczenie. - To wybieg - mówi nam nasz informator.

"W symbolicznym hołdzie dla #Niepodległa. W 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległoœci podjšłem decyzję o przeniesieniu swojego biura z ul. Klonowej do siedziby MON w al. Niepodległoœci. Dziœ zaczynam służbę w nowym miejscu" – napisał Błaszczak na Twitterze.

To, zdaniem naszych informatorów z MON wyjaœnienie „mocno nacišgane”. Powodem przenosin ma być naprawdę Antoni Macierewicz, który mimo dymisji z Klonowej się nie wyprowadził. I nadal posiada nieograniczony dostęp do jednego z najpilniej strzeżonych miejsc w Warszawie. Potwierdza nam to także Tomasz Siemoniak, były szef MON za rzšdów PO-PSL. - Docierajš do mnie takie informacje - przyznaje.

Choć siedziba podkomisji smoleńskiej, której szefuje były szef resortu formalnie mieœci się przy ul. Klonowej 6 obok głównego budynku wszystkie spotkania zespołu, „posiedzenia plenarne” jak nazywa je podkomisja i słynne konferencje za czasów Macierewicza w funkcji ministra odbywały się w centrali resortu. - Willa przy Klonowej 6 nie jest prestiżowa, to budynek mocno zużyty - opowiada Siemoniak.

Według naszych informatorów, Błaszczak od poczštku nie czuł się dobrze przy Klonowej 1. Byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka to nie dziwi. - Trudno czuć się dobrze, skoro jego zadaniem jest „odmacierewiczowanie” resortu i niewštpliwie mijanie się na tych samych korytarzach nie musi być przyjemne - ocenia Siemoniak.Minister Błaszczak zwolnił już m.in. wiceministra Bartosza Kownackiego, Dominika Smyrgałę, Bartłomieja Grabskiego a także Edmunda Jannigera, asystenta Macierewicza.

Na Klonowej 1 mieœci się m.in. Centrum Operacyjne ministra obrony narodowej czy biuro ds. procedur antykorupcyjnych. Wyposażone jest w najlepsze systemy bezpieczeństwa, w tym antypodsłuchowe, zwłaszcza od strony mieszczšcej się obok przy Belwederskiej Ambasady Federacji Rosyjskiej. Dlatego tu, choć MON posiada wiele placówek w Warszawie w których mieszczš się biura czy departamenty odbywały się najważniejsze spotkania ministra obrony.

Zdaniem Siemoniaka o przenosinach zdecydowała nie tylko obecnoœć Macierewicza na Klonowej ale także specyficzny sposób rzšdzenia ministra Błaszczaka. - Minister Błaszczak kieruje resortem przy pomocy grupy ludzi, swoich „asystentów”. Musi mieć ich na wycišgnięcie ręki. Mówię tu m.in. o wiceministrach. Ja z zastępcš wiceministrem Czesławem Mroczkiem, który stacjonował na al. Niepodległoœci na Klonowej 1 umawiałem się na spotkania raz w tygodniu. I to mi wystarczyło - opowiada Tomasz Siemoniak.

W budynku na al. Niepodległoœci 218 majš siedzibę wiceministrowie obrony: Sebastian Chwałek, Tomasz Zdzikot, Tomasz Szatkowski a także dyrektor generalny MON. Tylko Marek Łapiński, podsekretarz stanu formalnie urzęduje w wilii... przy Klonowej 6.