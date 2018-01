Antoni Macierewicz: To decyzja Błaszczak. Nie będę komentować

Antoni Macierewicz powiedział, że Mariusz Błaszczak miał prawo odwołać wiceministrów. - To jest jego decyzja i ja w żadnym wypadku nie chcę się do niej ustosunkowywać - powiedział były szef MON.

Premier Mateusz Morawiecki odwołał dotychczasowych wiceszefów MON: Bartosza Kownackiego, Dominika Smyrgałę i Bartłomieja Grabskiego.

Ich miejsce zajęli Sebastian Chwałek i Marek Łapiński. Decyzję Mariusza Błaszczaka komentował w TV Republika Antoni Macierewicz.

- Każdy ma prawo do własnego zespołu i kształtowania swojej polityki w ramach polityki rzšdu. Ale trzeba powiedzieć, że byli to bardzo dobrzy ministrowie, a przede wszystkim, że prowadzili bardzo ważne sprawy. Poczšwszy od wymiaru zagranicznego polityki i przygotowania rozmów zwišzanych z sytuowaniem i rozszerzaniem obecnoœci wojsk amerykańskich w Polsce, i to nie w wymiarze tylko rotacyjnym, ale też w wymiarze stałej obecnoœci - mówił były szef MON.

Według Macierewicza Mariusz Błaszczak uznał, że obecne przygotowania sš w tak zaawansowanym etapie, że kontrolę nad nimi mogš przejšć nowe osoby. - To jest jego decyzja i ja w żadnym wypadku nie chcę się do niej ustosunkowywać - powiedział.