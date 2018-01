Prezydent: Macierewicz? Był wniosek premiera, to zrealizowałem

- W momencie, kiedy premier składa konkretne propozycje personalne, jeżeli chodzi o zmiany rzšdzie, to prezydent musi te propozycje przyjšć. Po prostu wręcza nominacje - powiedział prezydent Andrzej Duda, komentujšc odwołanie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Na konferencji prasowej na poczštku stycznia pytana o zmianę na stanowisku szefa MON rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała, że z jej wiedzy wynika, iż wpływ na tę decyzję miał również prezydent Andrzej Duda.

Pytany o to przez RMF FM prezydent powiedział, że "jeżeli była wola wymienienia ministrów, był wniosek złożony do mnie w tej sprawie przez pana premiera - ja to zrealizowałem". - Proszę spojrzeć do konstytucji, taki jest de facto obowišzek prezydenta: w momencie, kiedy premier składa konkretne propozycje personalne, jeżeli chodzi o zmiany rzšdzie, to prezydent musi te propozycje przyjšć. Po prostu wręcza nominacje - mówił Andrzej Duda.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Chcę, żeby sprawy polskiego wojska były prowadzone jak najlepiej, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa - i tylko na tym w tym obszarze mi zależy - dodał, zastrzegajšc, że zależy mu na tym, "żeby był jak najsprawniejszy minister, majšcy dobrych współpracowników, dobrze działajšcy, prowadzšcy mšdrš politykę, realizujšcy program Prawa i Sprawiedliwoœci".

- Dlatego byłem cały czas zwolennikiem budowy Obrony Terytorialnej, tworzenia tego nowego rodzaju Sił Zbrojnych w Polsce, dlatego jestem zwolennikiem tego, żeby plany modernizacyjne były jak najszybciej realizowane, dlatego wspierałem pana ministra Antoniego Macierewicza w jego dšżeniu do podwyższenia kwoty wydatków na obronnoœć tak, żeby móc co roku rzeczywiœcie te dwa procent PKB (...) - powiedział.

Mówišc o nowym ministrze obrony narodowej Mariuszu Błaszczaku, prezydent ocenił, że gdy ten był szefem MSW, współpraca układała się dobrze. - Współdziałaliœmy w sprawach policji, choćby modernizacji policji. Jest to niezwykle kompetentny człowiek, który w bardzo rozważny sposób realizuje politykę i realizuje program - i jestem przekonany, że będzie mi się z nim współpracowało dobrze - mówił.

Pytany o sprawę gen. Jarosława Kraszewskiego, któremu Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała certyfikat dostępu do informacji niejawnych, prezydent powiedział, że "spokojnie czeka" na wynik postępowania odwoławczego. - Chciałbym, żeby rozstrzygnięcie było jak najbardziej obiektywne. Takie podejmę dalsze działania, jakie to obiektywne rozstrzygnięcie będzie - zapowiedział.