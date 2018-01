Jarosław Gowin: Kaczyńskiemu nie brakuje sił i pomysłów

- Wpływ Jarosława Kaczyńskiego na obecny rzšd nie jest ani o milimetr większy bšdŸ mniejszy od jego wpływu na rzšd premier Beaty Szydło - powiedział Jarosław Gowin.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział, że rzšd PiS ograniczy liczbę wiceministrów. - Nie chcielibyœmy należeć do rekordzistów w Europie. To ulegnie korekcie. Mamy œwiadomoœć tego problemu - mówił w TVN24.

Gowin był pytany o rekonstrukcję rzšdu i wpływ Jarosława Kaczyńskiego na wybór ministrów. Zdaniem wiceministra największy głos w tej sprawie miał premier Mateusz Morawiecki. Prezes PiS miał namawiać do wyboru szefów MON i MSWiA.

Osobistš decyzjš było m.in. powołanie Marka Suskiego na szefa gabinetu premiera. - W dużo większym stopniu jest to rzšd Zjednoczonej Prawicy, co więcej, poszerzonej prawicy. Tacy ludzie, jak właœnie ci bezpartyjni fachowcy: minister Czerwińska, minister Szumowski - to jest sygnał na przykład dla œrodowisk akademickich, że rzšd sięga po takich ludzi, że rzšd jest otwarty na dialog z tymi œrodowiskami - powiedział Gowin.

- Jestem po pięciogodzinnej rozmowie z nim wczoraj, muszę powiedzieć, że czego jak czego, ale sił, witalnoœci, pomysłów na przyszłoœć na pewno Jarosławowi Kaczyńskiemu nie brakuje - dodał minister.