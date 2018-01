Pitera: Za trzy miesiące Ziobro nie będzie ministrem sprawiedliwości

- Bez pieniędzy z Unii Europejskiej "Planu Morawieckiego" nie będzie. Sš poważne plany powišzania wypłaty pieniędzy z budżetu UE ze stanem praworzšdnoœci w krajach członkowskich. W zwišzku z tym trzeba "coœ z tym fantem zrobić" - mówiła w Polsat News europosłanka PO Julia Pitera, której zdaniem w cišgu trzech miesięcy Zbigniew Ziobro straci swoje stanowisko.

- Bez Unii Europejskiej "Planu Morawieckiego" nie będzie. Nie ma to na dokładkę żadnego zwišzku z artykułem 7. (traktatu o UE - przyp. red.). Sš poważne plany powišzania wypłaty pieniędzy z budżetu UE ze stanem praworzšdnoœci w krajach członkowskich - mówiła polityk Platformy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Zresztš myœlę, że to jest przyczyna, dla której jednak minister Ziobro jeszcze przed wyjazdem premiera za trzy miesišce do przewodniczšcego KE Jeana-Claude'a Junckera już nie będzie ministrem sprawiedliwoœci i będš pewne ruchy pozorowane, które będš wskazywały na to, że rzšd chce wprowadzić zmiany w ustawach sšdowych - zapowiedziała. - Skończy się złoty okres rzšdów PiS-u, jeżeli Unia Europejska nie będzie w dobrych relacjach z Polskš - podkreœliła.

"Senatorowie wypowiedzieli posłuszeństwo Kaczyńskiemu"

Pytana o głosowanie Senatu ws. zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta, Pitera powiedziała, że jej zdaniem sprawa jest polityczna. - PiS postanowił ukrócić pozycję senatora Koguta w Małopolsce, z której pochodzi. Prawdopodobnie został już wskazany inny człowiek na szefa tego regionu i żeby senatora Koguta ograniczyć - bo on jest tam bardzo silny, ma bardzo dużš pozycję - trzeba w takim razie podważyć jego pozycję - mówiła.

Zwróciła uwagę, że nie zgadzajšc się na wniosek prokuratury senatorowie PiS "wypowiedzieli posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu". Jej zdaniem był to też "jawny brak zaufania do Zbigniewa Ziobry".

- Doœć krytycznie podchodziłam od wielu lat do działalnoœci senatora Koguta, ponieważ uważam, że parlamentarzysta, z wyboru, nie powinien prowadzić działalnoœci społecznej na majštku gminy czy Skarbu Państwa, z użyciem pieniędzy, które dostawał od spółek Skarbu Państwa. I to jest poza sporem. Ale PiS przez lata na to nie reagował. Raptownie się okazało, że jego (senatora Koguta - przyp. red.) jest nieprawidłowa - komentowała europosłanka.