Morawiecki: Nie ma tematu przyjęcia euro

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w tej chwili nie jest pod brane pod uwagę przyjęcie euro przez Polskę.

Albo będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Przygotujmy się do przyjęcia wspólnej waluty – napisali sygnatariusze listu otwartego do prezesa Rady Ministrów.

Zwracamy się z apelem do premiera RP Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do wejścia Polski do strefy euro. Stają się one sprawą niecierpiącą zwłoki. W Europie trwa właśnie dyskusja o przyszłym kształcie UE i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkości. Jedyną przyszłością będzie poszerzona eurostrefa.

Apel pojawił się na łamach "Rzeczpospolitej".

Głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. - To nie jest dzisiaj temat, który bierzemy pod uwagę - zapowiedział. - Nie ma zmiany naszego podejścia, naszej retoryki w tym względzie - dodał.