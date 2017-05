Zachodniopomorskie: MON prosi o informacje o cudzoziemcach

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski skierował do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pismo, w którym prosi o przekazanie informacji na temat osób innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i zezwolenie na pobyt w Polsce - dowiedziały się "Fakty" TVN.