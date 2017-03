Mariusz Błaszczak: Napływ uchodźców i zamachy trzeba łączyć

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- To sukces polskiego rządu. Wszystkie deklaracje, o które zabiegał polski rząd, zostały spełnione. To świadczy, że pozycja Polski w UE jest silna. To również konsekwencja postawy naszego rządu podczas szczytu, na którym wybierano szefa Rady Europejskiej. Pokazaliśmy, że zabiegamy o polskie interesy, a nie interesy jednego człowieka - mówił Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podsumował również poprzednią kadencję Donalda Tuska na stanowisku szefa RE. - Za jego prezydentury doszło do Brexitu i kryzysu migracyjnego. Chodzi o napływ setek tysięcy uchodźców czy też emigrantów z Bliskiego Wschodu i z północnej Afryki. W konsekwencji doszło do zamachów. Te sprawy trzeba łączyć - ideologię dżihadu z napływem muzułmańskich uchodźców i imigrantów - powiedział w TVP Info.

Błaszczak zapewniał, że Polska jest dobrze chroniona przed ewentualnymi zamachami. - Bezpieczeństwo gwarantuje polityka PiS, odmienna od polityki naszych poprzedników, którzy otworzyli granicę na emigrantów - mówił polityk.

- Jesteśmy bezpieczni również dlatego, że polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są profesjonalne, są wyszkolone, są dobrze wyposażone - kontynuował.

Minister dodał, że bezpieczeństwo gwarantuje również wprowadzona ustawa antyterrorystyczna. - Umożliwiła polskim służbom deportację z Polski tych, którzy byli podejrzewani o związki z ideologią dżihadu, o związki z grupami, które stworzyły Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie - powiedział.