Ustawa dotycząca wycinki drzew. Gliński: To nasza pomyłka. Przyznaliśmy się

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Projekt ustawy, który umożliwił te zmiany, został złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS.

Po serii wycinek drzew m.in. w centrum Warszawy, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział we wtorek, że zostanie wniesiona poprawka do ustawy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach.

- Ustawa dotycząca wycinki drzew to był kiks legislacyjny, przyjęty w dość szczególnych okolicznościach - mówił w TVN24 wicepremier Piotr Gliński.

- To jest nasza pomyłka, przyznaliśmy się do niej i na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie przygotowana nowelizacja tego prawa. Doprowadzimy do tego, aby ustawa dotycząca wycinki jak najszybciej została zracjonalizowana - dodał minister kultury.

Polityk komentował również wczorajszą wypowiedź generała Różańskiego. - Nie mogłem pozwolić sobie na to, że moje stanowisko, moje rozwiązania są, powiem wprost, deprecjonowane - tak generał broni Mirosław Różański uzasadnił swoją decyzję o odejściu z armii.

- Prosiłbym gen. Różańskiego, żeby zachowywał się w sposób odpowiedzialny i powstrzymał się od komentarzy emocjonalnych. Takie zachowanie nie przystoi żołnierzowi, nie ma sensu się odnosić do słów osoby, która została zdymisjonowana. Komentarze gen. Różańskiego krytykujące jego następców to dziecinada - ocenił Gliński.