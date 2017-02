Gen. Roman Polko o wypadku Beaty Szydło: Coś jest nie tak

- Problemem jest to, że to nie szef BOR dobiera zespoły, które ochraniają najważniejsze osoby w państwie. To politycy dobierają sobie ludzi - mówił w TVN24 były dowódca GROM gen. Roman Polko komentując wypadek, w którym ucierpiała premier Beata Szydło.