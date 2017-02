Wszystkie wpadki rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza

Rano RMF FM podało, że Misiewicz rozstaje się z MON, ale resort i sam Misiewicz zdementowali te pogłoski. W sobotę notka o Misiewiczu zniknęła ze strony MON. Z kolei tydzień temu premier Beata Szydło zapowiedziała, że szef MON Antoni Macierewicz "podjął już decyzję" ws. Bartłomieja Misiewicza.

- Misiewicz to skądinąd sympatyczny, uprzejmy młody człowiek, bardzo sprawny w tym, czym się zajmuje. I powiedzmy sobie szczerze - to, że poszedł do knajpy i wypił piwo, nie jest zbrodnią, media często robią z igły widły. Chociaż oczywiście wiem, że są też rzeczy poważniejsze i niedobre - na to, by oficerowie meldowali się temu młodemu człowiekowi czy tytułowali go ministrem, nie może być zgody - mówił w rozmowie z "Do Rzeczy" Kaczyński.

"Wizerunkowe problemy" MON z Misiewiczem zaczęły się w sierpniu 2016 roku, gdy pracujący w MON od zaledwie dziewięciu miesięcy Misiewicz został odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności".

Odznaczenie to "otrzymują osoby, które 'swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronności'". W praktyce pracownicy cywilni MON najczęściej dostają to odznaczenie za długoletnią pracę dla resortu - wcześniej są jednak odznaczani brązowym i srebrnym medalem tego rodzaju.

6 września "Rzeczpospolita" ujawniła, że Misiewicz został członkiem Rady Nadzorczej PGZ - mimo braku odpowiedniego wykształcenia i braku ukończenia kursu dla członków rad nadzorczych. Przy okazji wyszło na jaw, że szef gabinetu politycznego MON nie ma wyższego wykształcenia i zasiada już w radzie nadzorczej spółki Energa Ciepło Ostrołęka. Po nagłośnieniu sprawy Misiewicz zrezygnował z obu tych posad.

W kolejnych miesiącach w mediach pojawiały się zdjęcia, na których widać jak oficerowie salutują Misiewiczowi (co wywołało sprzeciw m.in. byłego dowódcy wojsk lądowych gen. Waldemara Skrzypczaka, który mówił o "czasie pogardy" dla armii), a także nagrania, na których słychać jak Misiewicz witany jest okrzykiem "czołem panie ministrze!" (w przeszłości nie zdarzyło się, by w ten sposób witać rzecznika MON).

Ostatnie problemy Misiewicza są spowodowane jego eskapadą do klubu nocnego w Białymstoku. Rzecznik MON miał przyjechać tam służbową limuzyną, a następnie powoływać się na swoje wpływy w resorcie i oferować towarzyszom zabawy posady w MON. Sprawę opisał "Fakt".

Ponadto w ostatnich dniach pracę w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia stracił były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak. Skrzypczak mówi publicznie, że został zwolniony, ponieważ skrytykował rzecznika MON.