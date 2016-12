Beata Szydło apeluje o współpracę do opozycji

Szydło podkreślała, że PiS w pierwszym roku rządu skupiła się na projektach, które "miały poprawić życie zwykłych Polaków, na sprawach zwykłych Polaków".

- Chcemy żeby Polacy mieli godne życie, aby polska gospodarka się rozwijała - mówiła premier. - Sytuacja w Polsce, sytuacja gospodarcza jest stabilna. Polska jest w pierwszej piątce krajów, które będą miały największy wzrost gospodarczy w Europie. Ruszają inwestycje, bezrobocie jest na poziomie nieco ponad 8 proc - wyliczała premier Szydło dodając, że zgodnie z obietnicami wyborczymi PiS wprowadził program 500plus, a także obniżył wiek emerytalny.

- Skoncentrowaliśmy się na projektach, które miały poprawić życie zwykłych Polaków, na sprawach zwykłych Polaków - podsumowała szefowa rządu.

Mówiąc o przyszłym roku premier zapowiedziała, że rząd "będzie koncentrował się na sprawach gospodarczych - program odpowiedzialnego rozwoju przygotowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. To są ustawy, które wychodzą naprzeciw polskim przedsiębiorcom. Chodzi o to, by mieli warunki do realizacji swoich planów, by mogli się rozwijać. Proponujemy i zachęcamy do inwestowania.

- Nie ma powodów do obaw, że sytuacja gospodarcza Polski będzie się w przyszłym roku pogarszać. Budżet Polski jest stabilny - podsumowała premier Szydło i wezwała o opozycję do współpracy przy realizacji projektów gospodarczych.

Szydło apelowała o wspólną pracę nad budżetem. - Jesteśmy otwarci na realizację dobrych pomysłów - zakończyła.