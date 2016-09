Rafał Bochenek obawia się zamieszek ze strony KOD

PO: Premier powinna zdymisjonować Macierewicza, on wprowadza chaos

Rzecznik rządu nie chciał wyjawić, kiedy zostanie ogłoszona rekonstrukcja rządu. - Nie chciałbym uprzedzać faktów. Podgrzewanie atmosfery nie jest potrzebne – powiedział Bochenek.

Zaprzeczył, że zapowiedź premier miała na celu przykryć akcję opozycji #Misiewicze i #Pisiewicze, gdy prowadzący stwierdził, że to sama premier Beata Szydło podgrzała atmosferę. - Już wkrótce – mówił, pytany o termin ogłoszenia dymisji w rządzie.

Bochenek mówił, że nie wie czy stanowisko straci minister finansów Paweł Szałamacha, o czym się mówi od kilku dni. - Wszelkie zmiany powinniśmy odnosić do skuteczności naszych rządów – powiedział gość programu.

Rzecznik nie chciał potwierdzić, że decyzje podejmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Premier wspólnie ze swoim zapleczem politycznym podejmuje decyzje – mówił Bochenek.

Jego zdaniem to opozycja usilnie przekonuje, że budżet nie udźwignie zrealizowanych obietnic PiS. Przy tym odbijał piłeczkę wskazując, że to za rządów PO zadłużono najbardziej państwo. - Prawie bilion złotych, tak wygląda zadłużenie po ośmiu latach rządów Platformy – mówił.

Bochenek przekonywał, że szef resortu finansów odniósł sukcesy, jak choćby wprowadzenie pakietu paliwowego.

Pozostali ministrowie zdają egzamin? Prowadzący podał przykład szefa MON, którego chciałoby odwołać 40 proc. Polaków, o czym świadczy sondaż „Rzeczpospolitej”. - To są spekulacje medialne, są prowadzone różne sondaże – unikał odpowiedzi Bochenek. - Jeśli zapyta pan żołnierzy o opinię na temat ministra Macierewicza, to usłyszy pan pochlebne słowa.

- Ludzie postrzegają ministrów przez pryzmat mediów, a wokół ministra Macierewicza jest pewna aura – mówił rzecznik rządu, który podkreślał, że minister jest dobry, bo realizuje program PiS.

- Może rzeczywiście w pewnych kwestiach popełniono błędy, ale Bartłomiej Misiewicz stał się kozłem ofiarnym – komentował Bochenek. - Akurat on był jedną z lepiej zorientowanych osób w resorcie obrony – bronił kolegi z rządu.

Wróci na stanowisko rzecznika MON? - To będzie decyzja ministra – mówił gość. - Decyzją ministra było odsunięcie Misiewicza – powiedział Bochenek, zaprzeczając, że doszło do tego za sprawą artykułu „Newsweeka”. - Absolutnie nie, zanim doszło do publikacji „Newsweeka”, pan minister Macierewicz zawiesił rzecznika – przekonywał.

Prowadzący program zapytał czy podczas katastrofy smoleńskiej, jej ofiary, poległy czy zginęły. - Na pewno stracili życie, ale nie będę wchodził w kwestie semantyczne – mówił Bochenek.

Zapewniał, że MSW zrobi wszystko, aby odpowiednio zabezpieczyć marsze 11 listopada: KOD i Marsz Niepodległości. - Nie w naszym interesie jest, aby do jakichkolwiek zamieszek dochodziło. Mam nadzieję, że ze strony KOD nie będzie dochodziło do zamieszek – powiedział rzecznik.