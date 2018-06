Turyści w Wilnie zapłacą podatek od poduszki

Jedno euro dziennie zapłacą od 1 lipca goście wileńskich hoteli i innych miejsc noclegowych

Wilno wprowadza podatek dla turystów. Będzie to opłata miejscowa pobierana za każdą dobę pobytu w placówkach, w których odwiedzający stolicę Litwy będą nocować. Opłata miejscowa, nazywana na Litwie też "podatkiem od poduszki" wejdzie w życie 1 lipca i ma wynosić jedno euro od osoby.

Poniżej dalsza część artykułu

Kwota ta nie będzie pobierana od osób nieletnich i niepełnosprawnych. W przyszłym roku mają być też z niej zwolnione grupy turystów, które zdecydują się zarezerwować przynajmniej dziesięć pokojów.

Jak argumentują władze Wilna, podobne opłaty występują w wielu europejskich państwach i w pięciu innych miastach na Litwie. Podobne kwoty od turystów pobierają Druskieniki, Połąga, Troki, Birsztany i Kowno.

Podatek nie będzie wliczany w cenę pokoju, trzeba go będzie zapłacić osobno, o czym powinni poinformować turystów wynajmujący nieruchomości. Pieniądze z tego tytułu mają być przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury turystycznej. Władze Wilna szacują, że dzięki temu od 2019 roku do budżetu miasta może wpływać nawet do 2 milionów euro rocznie.

Liczba turystów w Wilnie co roku rośnie. W ubiegłym roku było ich ponad milion, najwięcej Białorusinów, Polaków i Rosjan.