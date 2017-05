Władze Brukseli: W tym tygodniu lepiej wyjechać

Bruksela

Władze Brukseli apelują do mieszkańców, by wyjechali w tym tygodniu z miasta. Od środy spodziewane są uciążliwe utrudnienia komunikacyjne - do stolicy na szczyt NATO przylatują między innymi prezydenci USA i Turcji