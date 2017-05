Polacy wyróżnieni przez Connect Association

Wydawca magazynu "Connect" i organizacja Connect Association ogłosiły wyniki konkursu „Meeting Architects: 40 Under 40". W tym roku w gronie 40 liderów branży spotkań poniżej 40 roku życia znaleźli się też dwaj Polacy – Wojciech Liszka i Krzysztof Celuch.

Wojciech Liszka to prezes i założyciel firmy Z-Factor, były prezes MPI Poland, współinicjator Poland Business Run. Przed dwom laty zrezygnował ze stanowiska dyrektora działu sprzedaży w hotelu Radisson Blu Kraków, by założyć własną firmę. Z-Factor jest dziś między innymi właścicielem systemu monitorującego rynek spotkań w Europie Środkowej – DemandOutlook. Firma jest obecna w ośmiu krajach Europy, a wkrótce zamierza podwoić tę liczbę.

- Miejsce wśród młodych liderów docenionych w tym roku przez amerykańską organizację Connect Assotiation to dla mnie wielkie zaskoczenie – tym większe, że przyznane przez organizację zza oceanu, a wśród wyróżnionych osób są głównie Amerykanie. Tym bardziej jednak się cieszę i gratuluję Krzysztofowi Celuchowi, którego działalność od lat szczerze podziwiam – mówi Wojciech Liszka, cytowany w komunikacie prasowym.

Krzysztof Celuch to kierownik Poland Convention Bureau i zastępca rektora Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula). Działa na rzecz poprawiania wizerunku Polskiej branży spotkań i wzmocnienia widoczności w Europie.

Organizatorzy konkursu „Meeting Architects: 40 Under 40" podają, że chcą zwrócić uwagę na młodych, kreatywnych i dynamicznych ludzi, którzy dodają kolorytu branży spotkań. - Osoby zaprezentowane w naszym tegorocznym konkursie „40 Under 40" to przyszłość przemysłu spotkań" – powiedział Chris Collinson, prezes i dyrektor generalny firmy Connect, cytowany w komunikacie prasowym. - Razem ze swoimi kolegami i współpracownikami nadają kształt tej branży i popychają ją do przodu – dodał.

Co roku zgłoszenia do konkursu przekazywane są przez współpracowników osób nominowanych za pośrednictwem internetu. Przed finalną publikacją są recenzowane przez redaktorów magazynu "Connect" i sprawdzane przez jury konkursu.