Łatwiej będzie wjechać do Unii Europejskiej

Komisja Europejska zmienia politykę wizowš. Łatwiej się majš do Unii Europejskiej dostać turyœci i inwestorzy. Łatwiej też Unia chce się pozbywać niechcianych goœci

Zmiany w kodeksie wizowym - wyjaœnia Komisja w komunikacie - uproszczš legalnie podróżujšcym osobom uzyskanie wizy na wjazd do Europy, co ułatwi turystykę, handel i kontakty biznesowe. Jednoczeœnie przepisy majš "umocnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji".

- Co roku miliony podróżujšcych odwiedzajš Unię Europejskš, co pozwala się rozwijać naszej branży transportowej i turystycznej - mówi komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, cytowany w komunikacie. - Proponowane przez nas reformy ułatwiš osobom podróżujšcym legalnie szybsze uzyskanie wizy, a jednoczeœnie poprawione zostanš normy bezpieczeństwa i łatwiej będzie można wykryć i zatrzymać podróżujšcych nielegalnie. Nowe przepisy ułatwiš również współpracę z państwami trzecimi w kwestii powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie.

Sektor podróży i turystyki odgrywa kluczowš rolę w gospodarce europejskiej i generuje około 10 procent PKB Unii Europejskiej. Mimo że państwa członkowskie UE należš do najważniejszych œwiatowych kierunków turystycznych, długie i skomplikowane procedury mogš zniechęcać turystów do podróżowania do Europy, co ma negatywny wpływ na unijnš gospodarkę. Jednoczeœnie korzyœci płynšce z ruchu wizowego należy zrównoważyć przez zapewnienie lepszego bezpieczeństwa granic i zarzšdzania nimi, tak aby można było odpowiednio reagować na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji.

Dzisiejsze zmiany do kodeksu wizowego stanowiš pierwszy etap reformy wspólnej polityki wizowej UE – następnym etapem będzie wniosek dotyczšcy aktualizacji wizowego systemu informacyjnego (VIS), który zostanie złożony wiosnš tego roku.

Proœciej, szybciej, bezpieczniej

Proponowane zmiany majš wprowadzić szybsze i elastyczniejsze procedury: czas na rozpatrywanie wniosków wizowych zostanie skrócony z 15 do 10 dni. Podróżni będš mogli składać wnioski nawet na szeœć miesięcy przed planowanš podróżš, zamiast obecnych trzech miesięcy, a także wypełniać i podpisywać wnioski drogš elektronicznš.

Zharmonizowane zasady będš miały zastosowanie do wiz wielokrotnego wjazdu, aby lepiej zapobiegać wykorzystywaniu mniej rygorystycznych procedur wizowych (visa shopping) i zmniejszyć koszty i oszczędzić czas, zarówno państw członkowskich, jak i ludzi często podróżujšcych. Takie wizy wielokrotnego wjazdu będš wydawane wiarygodnym, regularnie podróżujšcym osobom majšcym pozytywnš tzw. „historię wizowš" na wydłużany stopniowo okres od jednego do pięciu lat. Spełnianie przez podróżnych warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane.

W celu ułatwienia turystyki krótkoterminowej zezwala się państwom członkowskim na wydawanie wiz jednorazowego wjazdu bezpoœrednio na zewnętrznych granicach lšdowych i morskich UE w ramach czasowych i sezonowych programów, pod œciœle okreœlonymi warunkami. Wizy te będš ważne maksymalnie siedem dni, jedynie w wydajšcym je państwie członkowskim.

Bioršc pod uwagę znaczny wzrost kosztów rozpatrywania wniosków w ostatnich latach, podwyższona będzie opłata wizowa - z 60 euro do 80 euro. Nie była ona podnoszona od 2006 roku. Pienišdze z podwyżki majš pójœć na utrzymanie personelu konsularnego na całym œwiecie, zapewnienie œciœlejszej kontroli bezpieczeństwa i na modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Usuwanie niechcianych goœci

Zgodnie z wystosowanym w czerwcu 2017 r. przez przywódców państw UE wezwaniem, poprzez lepsze wykorzystanie efektu dŸwigni wspólnej polityki wizowej UE Komisja przyspiesza również działania w zakresie powrotów i readmisji. Proponuje wprowadzenie mechanizmu, który zapewni rygorystyczniejsze warunki rozpatrywania wniosków o wizy, gdy dany kraj partnerski nie będzie współpracował w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym podróżnych, którzy legalnie wjechali na teren UE po otrzymaniu wizy, ale nie wyjechali w przewidzianym terminie.

Nowe przepisy umożliwiš Komisji przeprowadzanie regularnej oceny współpracy w dziedzinie powrotów z państwami spoza UE. W razie potrzeby Komisja wraz z państwami członkowskimi może się zdecydować na bardziej restrykcyjne wdrażanie pewnych przepisów kodeksu wizowego, w tym dotyczšcych maksymalnego czasu rozpatrywania wniosków, okresu ważnoœci wydawanych wiz, kosztów opłat wizowych i zwolnień z takich opłat w przypadku niektórych podróżnych, takich jak dyplomaci.

Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa

Wiosnš Komisja przedstawi wniosek dotyczšcy przeglšdu wizowego systemu informacyjnego (VIS) – bazy danych, w której rejestrowane sš wnioski wizowe i dane wnioskodawców. Reforma ma ułatwić sprawdzenie „historii wizowej" osób, które złożyły wniosek o wizę, zarówno urzędnikom wydajšcym wizy, jak i funkcjonariuszom straży granicznej. Zlikwiduje ona również kolejnš lukę informacyjnš na szczeblu UE poprzez umożliwienie organom krajowym dostępu do informacji dotyczšcych wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt i wymiany takich informacji, do celów zwišzanych z zarzšdzaniem granicami i bezpieczeństwem.

Przed końcem 2018 r. Komisja rozpocznie studium wykonalnoœci i zainicjuje dyskusję z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi o wprowadzeniu pełnej cyfryzacji procesu ubiegania się o wizę.

105 krajów musi mieć wizy

Tylko w 2016 roku wydanych zostało prawie 14 mln wiz Schengen na pobyt krótkoterminowy. Obecnie obywatele 105 państw i podmiotów politycznych spoza UE potrzebujš wizy, aby podróżować po strefie Schengen. Wiza krótkoterminowa wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw Schengen przez okres nieprzekraczajšcy 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

"Od czasu wejœcia w życie kodeksu wizowego w 2010 r. œrodowisko, w którym realizowana jest polityka wizowa, uległo znacznej zmianie. W ostatnich latach UE stanęła przed nowymi wyzwaniami zwišzanymi z migracjš i bezpieczeństwem. We wrzeœniu 2017 r. Komisja ogłosiła, że przedstawi propozycje dotyczšce sposobów unowoczeœnienia wspólnej unijnej polityki wizowej. Komisja potwierdziła, że przedstawi projekt zmiany kodeksu wizowego w swoim programie prac na 2018 r., a jednoczeœnie wycofa swój wczeœniejszy wniosek w tej samej sprawie.

Jednoczeœnie UE modernizuje swoje systemy informacyjne w zakresie zarzšdzania granicami, aby zlikwidować luki informacyjne i poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne. Przyszłe zmiany systemu VIS – wraz z niedawnym przyjęciem systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – będš jeszcze jednym elementem na rzecz interoperacyjnoœci systemów informacji UE" - czytamy w komunikacie.