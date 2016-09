Ziemianie zabrali głos ws. reprywatyzacji

Towarzystwo wydało specjalne oświadczenie, w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w stolicy i falą zarzutów z tego powodu pod adresem władz Warszawy.

"Od wielu lat zwracaliśmy uwagę, że nieprzeprowadzenie reprywatyzacji, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce w drodze ustawowej, powoduje wiele negatywnych konsekwencji, uderzających w polską gospodarkę i wiarygodność państwa polskiego" – pisze Marcin Konrad Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Podkreśla on następnie, że brak takich regulacji przyczynił się do występowania patologii i nieprawidłowości, a drastycznym przykładem jest wykorzystywanie przez różne osoby, niejednokrotnie powiązane z urzędnikami publicznymi, krzywdy i nieświadomości starszych oraz ubogich osób, dotkniętych w przeszłości niegodziwymi i bezprawnymi działaniami władz komunistycznych.

Zdaniem prezesa Schirmera brak ustawy reprywatyzacyjnej stanowi hamulec dla odbudowy klasy średniej, przyczynia się do spowolnienia wzrostu gospodarczego kraju, m.in. w wyniku zablokowania obrotu i całkowitego wstrzymania inwestycji na obszarze wielu tysięcy dotkniętych roszczeniami nieruchomości.

Nierozwiązana - po ponad ćwierćwieczu istnienia wolnej Polski - kwestia zwrotu mienia podważa też wiarygodność naszego kraju na arenie międzynarodowej jako demokratycznego państwa prawa – podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Prezes zwraca też uwagę, że Polska jest jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który nie doprowadził do przyznania zadośćuczynienia swoim obywatelom za bezprawnie przejęte przez komunistów mienie. - Ten stan rzeczy jest powodem do wstydu dla całej klasy politycznej – uważa prezes Schirmer.

Apeluje on do mediów, by w prowadzonej debacie publicznej, dopuszczały do głosu także środowiska i organizacje osób pokrzywdzonych, nie tylko z Warszawy i innych miast.

Uważamy, że debata nie może toczyć się wyłącznie między politykami i służyć doraźnym rozgrywkom partyjnym. Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze środowiska mają rozległą wiedzę na temat przyczyn powstałych patologii oraz dysponują propozycjami rozwiązania tego problemu. Jesteśmy gotowi służyć radą decydentom – zapewnia prezes Schirmer.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie apeluje też do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie rozmów na temat szybkiego rozwiązania kwestii reprywatyzacji w Polsce.

Porozumienie w tej sprawie powinno zostać wypracowane na drodze kompromisu uwzględniającego stanowisko poszkodowanych spadkobierców dawnych właścicieli – tłumaczy.

Prezes Towarzystwa Ziemiańskiego apeluje o jak najszybsze uchwalenie powszechnej ustawy reprywatyzacyjnej, która objęłaby wszystkie poszkodowane grupy społeczne, zapewniając im zwrot odebranego mienia lub godziwe odszkodowanie, co ostatecznie zamknie kwestie roszczeń.