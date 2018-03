"Będzie się musiał tłumaczyć". Jarosław Gugała o Nabielaka 9

Program „Alarm” w TVP1 oraz TVP Info pokazał materiał „Złodziejska reprywatyzacja i celebryci”, w którym zostałem wpisany w aferę reprywatyzacyjnš, mimo iż nie mam ze sprawš nic wspólnego - pisze dziennikarz Polsat News.

Na poczštek stary kawał:

- Jak by tu dopiec Kowalskiemu?

- Trzeba napisać, że jego córka się puszcza!

- Ale przecież on nie ma córki!

- Nieważne. Ważne, że będzie się musiał tłumaczyć...

Otóż mnie się zdarzyło coœ bardzo podobnego. Program „Alarm” w TVP1 oraz TVP Info pokazał materiał „Złodziejska reprywatyzacja i celebryci”, w którym zostałem wpisany w aferę reprywatyzacyjnš, mimo iż nie mam ze sprawš nic wspólnego.

Po kolei:

1. W materiale zasugerowano, że odniosłem korzyœci z malwersacji i przestępstw dokonywanych w ramach „złodziejskiej reprywatyzacji”, nabywajšc mieszkanie w reprywatyzowanej kamienicy przy ul. Nabielaka 9.

Prawda jest taka, że kupiłem tam mieszkanie w 2005 roku od właœcicieli, mieszkajšcych tam od lat, na rynkowych warunkach, korzystajšc z poœrednictwa biura zajmujšcego się handlem nieruchomoœciami. Na poczštku 2006 roku - a więc już po zakupie przeze mnie mieszkania - niejaki M. nabył tak zwane roszczenia do kilku mieszkań komunalnych w tym samym budynku. Ja jednak nie kupowałem mieszkania od „czyœciciela kamienic” a kupiłem je długo zanim się pojawiły zwišzane z nim problemy.

2. Dziennikarze programu „Alarm” zasugerowali, że nabyłem luksusowy „celebrycki” apartament o ogromnej wartoœci.

Prawda jest taka, że kupiłem 53 metrowe, wymagajšce remontu mieszkanie na czwartym piętrze bez windy, z wnękš kuchennš i wodš ogrzewanš gazowym piecykiem w zaniedbanej wówczas kamienicy ze starš, prymitywnš instalacjš wodocišgowš i CO.

3. „Alarm” zasugerował, że w tej kamienicy mieszkajš jacyœ œcigani prawem malwersanci czy potomkowie komunistycznej uwłaszczonej nomenklatury.

Prawda jest taka, że w tym zaniedbanym budynku mieszkali skromnie sytuowani ludzie, w większoœci zajmujšcy kwaterunkowe mieszkania.

4. Dziennikarze w TVP sugerowali, że w budynku dochodziło do przemocy ze strony czyœciciela kamienic, a ja, wiedzšc o tym, kupiłem tam mieszkanie; póŸniej milczałem i nic nie robiłem, żeby przeciwstawić się złu.

Prawda jest taka, że do panoszenia się M, zwanego „czyœcicielem kamienic”, zaczęło dochodzić długo po tym, jak nabyłem mieszkanie a ja oponowałem przeciwko jego poczynaniom od pierwszego kontaktu z tym człowiekiem na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej. Œwiadkami awantury, jakš z nim miałem, byli liczni uczestnicy tego zebrania, ówczeœni mieszkańcy kamienicy i przedstawiciele firmy, która niš administrowała.

5. Najbardziej bolesnš dla mnie sugestiš, która pojawiła się w TVP, jest łšczenie mojej osoby ze œmierciš Jolanty Brzeskiej, która mieszkała od kilkudziesięciu lat w tej kamienicy.

Prawda jest taka, że ja nigdy nie mieszkałem w tej kamienicy i nie znałem pani Brzeskiej. Pewnie spotkaliœmy się kilka razy na klatce schodowej. Być może była na zebraniu wspólnoty, podczas którego doszło do mojego starcia z M., ale o jej historii dowiedziałem się dopiero po jej tragedii. Łšczenie przez TVP mojej osoby z tš tragediš córka zamordowanej nazwała w Onecie podłš insynuacjš i manipulacjš.

6. Bolesne sš dla mnie sugestie TVP, że będšc zamieszanym w złodziejskš reprywatyzację, blokuję podejmowanie tego tematu w telewizji, w której pracuję.

Prawda jest taka, że wielokrotnie w programach, które prowadziłem, zajmowaliœmy się tym tematem. Zapraszałem na rozmowy m.in. Patryka Jakiego i wskazywałem na przestępczy i społecznie niesprawiedliwy proceder, jakim bywała reprywatyzacja. Kanał informacyjny Polsat News transmituje od samego poczštku wszystkie posiedzenia komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji a program Wydarzenia, który prowadzę relacjonuje każdy bulwersujšcy przypadek, zwišzany z tzw. „dzikš reprywatyzacjš”.

Zostałem bezpodstawnie wmontowany

Po kilkunastu już latach kamienica przy Nabielaka 9 została odnowiona. Mieszkania komunalne zostały w większoœci sprzedane i majš prywatnych właœcicieli. Komisja weryfikacyjna nakazała M. zwrot miastu korzyœci uzyskanych ze sprzedaży mieszkań, do których roszczenia nabył na poczštku 2006 roku. Dla programu „Alarm” istotnym faktem powinno być to, że doszło do tego za czasów prezydenta Warszawy – Lecha Kaczyńskiego. Wcišż nie zostało naprawione ogrodzenie, zdemontowane prawdopodobnie w ramach walki z lokatorami. Wcišż nie zostały wyjaœnione okolicznoœci œmierci Jolanty Brzeskiej. Przed kamienicš jest pamištkowa tablica. Mieszkańcy zapalajš przy niej œwiece.

Mam nadzieję, że moje tłumaczenia przekonajš widzów TVP, że zostałem wmontowany w „złodziejskš reprywatyzację i celebryctwo” zupełnie bezpodstawnie. Jedyny zwišzek, jaki z tym mam, to fakt, że kupiłem kilkanaœcie lat temu mieszkanie przy Nabielaka 9. Mogłem kupić w innym miejscu. Z drugiej strony, zawsze ktoœ chcšcy mi dopiec, mógłby oskarżyć mnie o to, że okolicy mojego domu mieszkajš jacyœ Ÿli ludzie, albo że doszło do bijatyki i znowu musiałbym się tłumaczyć...

P.S. Gdyby tych wyjaœnień było za mało, jestem do dyspozycji. Oczywiœcie wystšpiłem do TVP i innych mediów, które powtórzyły dotyczšce mnie kłamstwa o sprostowania i przeprosiny. Jeœli nie przeproszš – pójdę do sšdu.