Hanna Gronkiewicz-Waltz: Mogę pójść do Europejskiego Trybunału

Kara za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną w wysokości 100 tys. zł? - Wtedy to już Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jestem pewna, że bym przed nim wygrała - mówiła w programie #RZECZOPOLITYCE prezydent Warszawy i wiceprzewodnicząca PO Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent Warszawy powiedziała, że nie było jej na sobotniej konwencji PO ze względu na to, że jej mama jest chora. Zaprzeczyła, jakoby Grzegorz Schetyna ją poprosił, aby nie pojawiła się w Łodzi.

Prowadzący zauważył, że sondaże PiS są stabilne, poparcie nawet rośnie. - Donald Tusk mówił, że wyborów się nie wygrywa, tylko przegrywa - powiedział Gronkiewicz-Waltz. - Coraz więcej wychodzi kunktatorstwa i nepotyzmu. Nie uważam, że PO idzie do władzy ze względu na lidera. To jest raczej kwestia błędów PiS - dodała.

Czy Grzegorz Schetyna mógłby być kandydatem PO na prezydenta? - Prezydentura rządzi się innymi prawami, ale byłby kandydatem na premiera, a nie tak jak Jarosław Kaczyński, który się zadekował i nie ma żadnej odpowiedzialności - mówiła prezydent stolicy.

Red. Jacek Nizinkiewicz zwracał uwagę, że kandydat Nowoczesnej na prezydenta Warszawy i członek komisji weryfikacyjnej Paweł Rabiej coraz bardziej krytykuje działania ratusza. - Ktoś mu tak podpowiedział, ale źle podpowiedział. Myślę, że jest możliwy wspólny kandydat na prezydenta Warszawy i wspólne listy - mówiła Gronkiewicz-Waltz.

Po raz kolejny powiedziała też, że nie ma sobie niczego do zarzucenia w związku z dziką reprywatyzacją. - Ja mam pretensje do Aleksandra Kwaśniewskiego, że gdy już była gotowa ustawa, to ją zawetował - powiedziała prezydent Warszawy.

Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że miasto odzyskało 130 nieruchomości. - Komisja weryfikacyjna odniosła się do sześciu przypadków. My żeśmy już odzyskali kilkaset nieruchomości, myślę, że za rok będzie to ok. trzystu - powiedziała prezydent.

Obciążają panią współpracownicy? - Nie współpracownicy, tylko pan Śledziewski, który odpowiadał za wszystkie reprywatyzacje - powiedziała gość programu.

Na koniec Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że gdy startowała w wyborach na prezydenta Polski jej promotorem nie był obecny wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, który był jednak w jej sztabie. Dodała, że startowała wówczas, bo ważyły się losy wejścia Polski do NATO i Unii Europejskiej, na czym jej bardzo zależało. PiS chce wyprowadzić Polskę z UE? - Tak uważam. PiS tak Polskę wyprowadzi, że nie będzie to ich wina - mówiła prezydent Warszawy.