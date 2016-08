Piotr Guział domaga się wyjaśnień Bronisława Komorowskiego ws. mieszkania jego córki

PiS nie ma pomysłu co zrobić z aferą reprywatyzacyjną

Jak twierdzi Piotr Guział, Elżbieta Komorowska miała zostać właścicielką mieszkania w jednej z "odzyskanych" od miasta kamienic. Sprawa dotyczy kamienicy na warszawskim Mokotowie przy ulicy Odolańskiej. Jego zdaniem "transakcji towarzyszyły dziwne zbiegi okoliczności". Sprzedającą była wieloletnia urzędniczka ministerstwa sprawiedliwości, dr Marzena Kruk, siostra mecenasa Roberta Nowaczyka - specjalisty od przejmowania warszawskich nieruchomości, w tym działki przy Pałacu Kultury. Kruk jest obecnie kontrolowana przez CBA.

Guział wskazuje, że mieszkanie kupiła 26-letnia córka byłego prezydenta, bez kredytu i bez księgi wieczystej.

Radny zauważa, że kamienica tuż przed zwrotem przeszła gruntowny remont i jego zdaniem miasto tych pieniędzy nie odzyskało. Elżbieta Komorowska w wydanym oświadczeniu napisała, że z Marzeną Kruk jest „ od kilku miesięcy w sporze prawnym, będącym konsekwencją odkrytych w trakcie remontu (w kwietniu 2016 r.) wad ukrytych mieszkania.”

Lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej wyraził jednocześnie nadzieję, że sprawa wyjaśni się pozytywnie dla Bronisława Komorowskiego i jego rodziny. Jak mówi Guział, wtedy "nie mielibyśmy przekonania, że ustawy reprywatyzacyjnej nie było przez tyle lat dlatego, że była zgoda elit państwa na to, żeby handlarze roszczeniami zarabiali kwoty liczone w setkach milionów".

Oświadczenie córki byłego prezydenta:

„Mam nadzieję, że udzielone przeze mnie informacje pozwolą raz na zawsze wyjaśnić całą sprawę i nie dopuszczą do dalszego rozprzestrzeniania się niesprawiedliwych insynuacji. W lutym 2016 r. faktycznie zakupiłam od p. Marzeny Kruk mieszkanie o powierzchni 36 m2 w kamienicy przy ul. Odolańskiej na warszawskim Mokotowie. Mieszkanie zakupiłam po cenie rynkowej. W całym procesie, łącznie z podpisaniem aktu notarialnego, nie miałam do czynienia z p. Marzeną Kruk. Z p. Marzeną Kruk jestem od kilku miesięcy w sporze prawnym, będącym konsekwencją odkrytych w trakcie remontu (w kwietniu 2016 r.) wad ukrytych mieszkania. Mieszkanie kupiłam, remontuję i wyposażam za gotówkę, stanowiącą głównie darowiznę od rodziców i siostry (darowizna została zgłoszona przeze mnie zgodnie z prawem do Urzędu Skarbowego w roku 2014) oraz w własnych środków. Umowa sprzedaży zakładała wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego księgi wieczystej.”