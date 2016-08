Bajko: Chciałem odejść. Prezydent odmawiała

Co dalej z reprywatyzacją w Warszawie

Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko złożył w poniedziałek wypowiedzenie z pracy - poinformował wczoraj rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk; zastrzegł, że nie zmienia to procedury zwolnienia Bajki przez ratusz. Sprawa ma związek ze zwrotem działki Chmielna 70.

W piątek prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała dyscyplinarnie zwolnienie Bajki, jego zastępcy Jerzego Mrygonia oraz Krzysztofa Śledziewskiego z BGN pracującego przy decyzji ws zwrotu dla Chmielnej 70.

Bajko zapowiedział, że złoży do sądu pozew przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz. Będzie domagał się od prezydent Warszawy sprostowania informacji, że dopuścił się do nieprawidłowości lub jest odpowiedzialny za dopuszczenie do nieprawidłowości.

- To według mnie nieprawda. Odszkodowanie byłoby przeze mnie przekazane na cele społeczne. Chodzi o moje dobre imię, abym dalej mógł być aktywny zawodowo. Przecież publicznie wyrażane oskarżające mnie stwierdzenia są dyskredytujące - mówi Bajko w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dyrektor stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami trzy razy poinformował Hannę Gronkiewicz-Waltz, że może zrezygnować, jeśli jego osoba jest problemem.

- Pani prezydent nigdy nie chciała przyjąć mojej rezygnacji - mówi. Bajko dodaje, że ostatni raz zgłosił gotowość do rezygnacji w kwietniu tego roku, gdy wyszła na jaw sprawa działki Chmielna 70.