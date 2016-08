Reprywatyzacja w Warszawie. Przejął Chmielną 70. Żona pracowała w ratuszu

Katarzyna Majewska była pracownicą warszawskiego ratusza od 2011 roku. Kobieta została zatrudniona przez ówczesnego dyrektora Marcina Bajkę - informuje TVN Warszawa.

Pracownicy ratusza mówią w rozmowie z dziennikarzami, że nie wiedzieli o powiązaniach między jedną z urzędniczek a prawnikiem, który odzyskał działkę wycenianą na 160 milionów złotych.

- Ta informacja dotarła do nas od państwa. Nie mieliśmy takiej wiedzy wcześniej, zresztą nie możemy i nie mamy narzędzi, żeby zweryfikować, kto jest z kim w związku małżeńskim. To by wykraczało poza przepisy prawa pracy, takich pytań zadawać nie możemy - mówi dziennikarzom rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk.

W 2014 roku Majewska napisała w oświadczeniu, że "nie jest w stanie ustalić informacji", czy ona lub ktoś z osób jej bliskich ma roszczenia do nieruchomości należących do miasta. Nie straciła swojego stanowiska, a dyrektor biura nie sprawdził dokładniej tej informacji.

Rzecznik dodaje, że Majewska nie zajmowała się zwrotami gruntów, jednak miała wgląd w akta.

Grzegorz Majewski jest obecnie szefem samorządu adwokackiego w Warszawie. Z prośbą o wyjaśnienie zwróciła się do niego już w ubiegłym tygodniu Naczelna Rada Adwokacka. "Do pana dziekana Majewskiego zostało wysłane pismo podpisane przez sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej o wyjaśnienie kwestii zakupu działki. Takiego wyjaśnienia jeszcze nie otrzymaliśmy" - powiedziała szefowa biura prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Sędek.

W 2012 roku Chmielną 70 miasto zwróciło trójce prawników, którzy wykupili roszczenia do niej. Tymczasem Ministerstwo Finansów uzyskało dokumenty, z których wynika, że byłemu współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, zostało w PRL przyznane za nią odszkodowanie.