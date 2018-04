Zandberg: Zakazać partiom wydawania pieniędzy na billboardy

Partiom należy zakazać wydawania pieniędzy na wielkoformatowe billboardy i na płatne spoty - uważa Adrian Zandberg. Partia Razem składa w pištek w Sejmie projekt ustawy, która zakłada powišzanie pensji dla posłów z wysokoœciš płacy minimalnej.

Prezes PiS poinformował w czwartek, że jego partia zamierza obniżyć wynagrodzenia parlamentarzystów o 20 proc., a także wprowadzić limit wynagrodzeń dla burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. To reakcja na krytykę rzšdu PiS za nagrody wypłacane ministrom w 2016 i 2017 roku przez Beatę Szydło (w 2017 roku każdy z ministrów otrzymał po kilkadziesišt tysięcy złotych rocznie).

- Cieszę się z tego, że padła zapowiedŸ rozmowy o wynagrodzeniach poselskich. Tylko my w partii Razem chcielibyœmy, żeby porozmawiać o nich systemowo, a nie tak, jak w gazecie bulwarowej - skomentował w TVN24 tę propozycję Adrian Zandberg. Jego partia chce, by przyjrzeć się temu, "jak majš się pensje posłów do pensji zwykłych ludzi".

- W tym momencie, tu się zgadzam, one sš zbyt wysokie względem tego, ile zarabiajš Kowalscy. Co z tym można zrobić? Nie chodzi o to, żeby prezes (Kaczyński) jednego dnia pańskim gestem swojakom rozdawał dziesištki tysięcy złotych, następnego, jak się zorientuje, że popełnił błšd, to cišł im po pensjach. Chodzi o to, żebyœmy mieli prostš, systemowš zasadę - tłumaczył.

Polityk Razem zapowiedział, że w pištek jego partia złoży w Sejmie projekt ustawy, który wprowadza dwie zmiany: posłowie majš być rozliczani podatkowo tak samo, jak wszyscy inni obywatele, a ich pensja ma wynosić trzykrotnoœć płacy minimalnej.

- Nie może być tak, że posłowie majš wyższš kwotę wolnš, niż zwykli obywatele, bo to jest po prostu niesprawiedliwoœć, nierównoœć - mówił o pierwszym z tych postulatów Zandberg. Z kolei powišzanie wypłat dla posłów z płacš minimalnš nazwał "całkiem przyzwoitymi pieniędzmi". - 6300 zł to lokuje od razu posła w dwudziestu procentach najlepiej zarabiajšcych Polaków, ale powoduje też, że ten poseł nie zapomina, jak żyjš ludzie, którzy go wybrali - wskazywał.

Zandberg zgodził się ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że "do polityki nie idzie się dla pieniędzy". - Ale to znaczy, że w polskiej polityce nie powinno być miejsca na afery Polskich Fundacji Narodowych, na obsceniczne wynagrodzenia dla politycznych nominatów w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, tym też warto się zajšć, o tym też trzeba porozmawiać - mówił.

Członek zarzšdu partii Razem nie zgodził się z kolei z opiniš, że "trzeba płacić posłom więcej, bo jeœli nie będziemy płacić dużo, to oni będš skorumpowani". - Nawet jakbyœmy płacili posłom kilkadziesišt tysięcy złotych miesięcznie, to i tak nieuczciwego posła, który by chciał wzišć kilka milionów złotych za ustawę, napisanš przez deweloperów albo przez jakichœ trucicieli œrodowiska, to i tak nie sprowadzi na dobrš drogę. To co tutaj jest ważne, to po prostu etyka - stwierdził Zandberg.

Jego zdaniem dyskusja o pensjach i premiach dla polityków może przynieœć pozytywne skutki, ale warto przyjrzeć się przy okazji całemu systemowi finansowania partii politycznych. - Np. sprawa też moim zdaniem dosyć oczywista - zakazać wydawania partiom pieniędzy na wielkoformatowe billboardy i na płatne spoty - bo to jest tak naprawdę nic innego, tylko marnotrawienie milionów publicznych złotych, które nie przyczyniajš się do tego, żeby była lepsza debata publiczna, tylko powodujš, że ona jest gorsza - powiedział.

- Ja wolałbym, żeby kampanie opierały się bardziej na rozmowie i rozwišzaniach, o konkretnych propozycjach, a w mniejszym stopniu na wielkich billboardach z uœmiechniętymi twarzami. Myœlę, że taki system polityczny byłby po prostu zdrowszy - komentował Adrian Zandberg, pytany o billboardy Platformy Obywatelskiej w ramach akcji "Konwój wstydu".