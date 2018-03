Zandberg: Stolicę podnieśli z gruzów jej mieszkańcy, a nie właściciele roszczeń

- Na miejscu amerykańskich polityków byłbym ostrożniejszy w szermowaniu historiš. Powojenny porzšdek prawny wyglšdałby z pewnoœciš inaczej, gdyby Amerykanie nie sprzedali Polski Stalinowi w Jałcie - zwraca uwagę Adrian Zandberg, komentujšc apel członków amerykańskiego Senatu do premiera Mateusza Morawieckiego o niedyskryminowanie polskich Żydów i ich potomków w szykowanej w ministerstwie sprawiedliwoœci ustawie reprywatyzacyjnej.

Aż 59 senatorów, w tym tak ważnych jak Mario Rubio i John McCain, podpisało list w tej sprawie do szefa polskiego rzšdu. Sš tam zarówno reprezentanci Demokratów jak i Republikanów.

Polska, ich zdaniem, pozostała już ostatnim znaczšcym krajem Europy, który nie przeprowadził ustaw reprywatyzacyjnych rekompensujšcych utratę własnoœci w czasie Drugiej Wojny Œwiatowej nielicznym jeszcze żyjšcym Żydom, którzy przetrwali Zagładę, oraz ich potomkom. W ten sposób, podkreœlajš amerykańscy senatorowie, Polska łamie zobowišzania podjęte wraz z 45 innymi krajami w deklaracji z Terezina z 2009 r.

- Amerykanie piszš, że udział w zachodniej wspólnocie nakłada na Polskę obowišzki. Przywołujš tragiczne piętno, które odcisnęła na naszych ziemiach druga wojna œwiatowa. Na miejscu amerykańskich polityków byłbym ostrożniejszy w szermowaniu historiš - skomentował na swoim koncie na Facebooku Adrian Zandberg.

- Powojenny porzšdek prawny wyglšdałby z pewnoœciš inaczej, gdyby Amerykanie nie sprzedali Polski Stalinowi w Jałcie. Nie da się cofnšć zegara historii. I nie ma powodu, by cofać go tylko dla wšskiej grupy byłych właœcicieli, kosztem reszty społeczeństwa - dodał polityk partii Razem.

Jego zdaniem Polska powinna jak najszybciej przyjšć ustawę o wygaszeniu roszczeń reprywatyzacyjnych. - Amerykanie w jednym majš rację: ustawa nie powinna nikogo dyskryminować. Byli właœciciele powinni otrzymać symboliczne, równie skromne odszkodowania. Polska nigdy nie zobowišzała się do oddawania kamienic w naturze ani do wypłacania pieniędzy za nieistniejšce majštki. Mamy prawo rozwišzać problem roszczeń i powinniœmy to niezwłocznie uczynić - ocenił Zandberg.

- Morawiecki dużo mówi o podmiotowoœci. Podmiotowoœć to nie wygrażanie argentyńskim dziennikarzom, że się ich aresztuje za głupawy artykuł, tylko zdecydowane działanie w sprawach istotnych. Takich jak reprywatyzacja - podkreœla polityk, apelujšc do rzšdu o determinację w tej sprawie. - Po drugiej wojnie œwiatowej Warszawy właœciwie nie było. Stolicę podnieœli z gruzów jej mieszkańcy, a nie właœciciele roszczeń - zwraca uwagę Zandberg.