Zandberg: Prokuratura wycofała się z kuriozalnego pomysłu delegalizacji Razem

Nie ma podstaw do delegalizacji Partia Razem – poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa. - Stwierdziła jednoznacznie rzecz oczywistš: partia Razem jest partiš lewicy demokratycznej, antytotalitarnš, kontynuatorkš Polskiej Partii Socjalistycznej i nie ma nic wspólnego z niedemokratycznymi reżimami - wręcz przeciwnie, konsekwentnie stoi po stronie demokracji i praw człowieka - mówił Adrian Zandberg w programie #RZECZoPOLITYCE.

Zandberg ocenił, że to partia Razem jest partiš demokratycznej lewicy. - SLD to jest taki specyficzny twór, który chyba głównie koncentruje się teraz na obsługiwaniu sentymentu. Ostatnim przykładem, symbolem tego jest pani (Monika) Jaruzelska, która ma być teraz jednš z liderek SLD czy twarzš SLD. Jest to jakiœ wybór Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który chce wejœć w oparciu o tego typu sentymenty do Sejmu. To ich wybór - mówił.

Pytany o tzw. ustawę "degradacyjnš", polityk Razem stwierdził, że zajmowanie się niš to "fistaszki". - Realny problem, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to jest kwestia, jeœli mówimy o funkcjonowaniu polityki historycznej i odniesieniu się do tego w jaki sposób funkcjonował tamten reżim, to jest kompletne załamanie pamięci historycznej o tym, czym była pierwsza "Solidarnoœć" - o masowym ruchu społecznym, który żšdał praw socjalnych i praw demokratycznych, o tych wszystkich cichych bohaterach, którzy ponosili karę, którzy byli represjonowani i którzy nie znaleŸli się w pierwszym szeregu, o robotnikach, którzy stanowili siłę tego ruchu i którzy ponieœli olbrzymiš cenę za pierwsze lata transformacji. Wreszcie o œwietnych pomysłach, o ideach, które w pierwszej "Solidarnoœci" żyły, takich jak samorzšdnoœć pracownicza, jak delegacja władzy w dół, nie tylko jeżeli chodzi o samorzšdy terytorialne, ale też jeżeli chodzi o zakłady pracy, jak upodmiotowienie. To jest ten sposób myœlenia o społeczeństwie, o polityce, który III RP zagubiła - stwierdził Zandberg.

"Analiza nie dostarczyła podstaw do stwierdzenia, że cele lub działalnoœć Partii Razem prowadzš do naruszenia art. 13 Konstytucji. (...) Przeanalizowane materiały Partii Razem zawierajš wręcz potępienie i dezaprobatę dla działań reżimów totalitarnych. Pojawiajšce się w przestrzeni publicznej jednostkowe wypowiedzi osób deklarujšcych się jako członkowie Partii Razem nie mogš być natomiast uznane za działalnoœć partii jako całoœci i nie pozwalajš na przyjęcie, że ich autorzy – w imieniu partii – dajš wyraz swojej akceptacji totalitarnych metod i praktyk działania wynikajšcych z totalitarnych ideologii" - napisała w swoim komunikacie Prokuratura Krajowa, informujšc o odmowie zainicjowania postępowania w celu stwierdzenia niezgodnoœci z Konstytucjš celów i działalnoœci Partii Razem.

"Dworczyk to symbol kapitulacji PiS"

Kto będzie kandydatem Razem na prezydenta stolicy? - Mam nadzieję, że będziemy mogli o takich personalnych decyzjach powiedzieć dziennikarzom póŸnš wiosnš - zastrzegł Zandberg, ale zapowiedział, że głównym celem jego ugrupowania jest doprowadzenie do stworzenia alternatywy. - Ja bardzo chciałbym, żebyœmy na poziomie samorzšdowym skończyli z tym obłędnym wyborem albo PiS albo Platforma i nic innego. Mam nadzieję, że uda się w wielu miastach doprowadzić do tego, że takie listy społeczne powstanš - stwierdził, podajšc jako przykład Białystok, gdzie "niemalże dopięta" jest już lista społeczna, wspierana przez Razem.

- My w Warszawie staramy się doprowadzić do tego, żeby była alternatywa. A jaka osoba będzie twarzš na poziomie miejskich w tych wyborach, tego bloku, który będzie konkurować z PiS-em i z Platformš, to naprawdę ma drugorzędne znaczenie - dodał polityk.

Zandberg ocenił, że Rafał Trzaskowski, kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, za szybko wystartował ze swojš kampaniš. Mówišc o potencjalnych kandydatów z PiS wyżej ocenił szansę Patryka Jakiego, a udział w wyborach Michała Dworczyka nazwał "symbolem kapitulacji".

- To jest dosyć oczywiste, że wystawienie Dworczyka to tak, jak gdyby PiS od razu powiedział "wiemy, że w Warszawie nie mamy czego szukać". Myœlę, że PiS w Warszawie nie ma większych szans na zwycięstwo w wyborach samorzšdowych, ale (Patryk) Jaki to przynajmniej byłaby deklaracja, że PiS ma przynajmniej ambicje udawać, że o tę Warszawę walczy. Dworczyk czy (marszałek Senatu, Stanisław) Karczewski to już po prostu jak podpisanie kapitulacji - komentował.

"To, co zrobił w tym momencie PiS, to jest tylko i wyłšcznie rozwišzanie problemu jednej branży" - mówił o wolnych niedzielach w handlu goœć Jacka Nizinkiewicza.

"Wolne niedziele? Musimy iœć dalej"

Zapytany przez prowadzšcego program Jacka Nizinkiewicza o wolne niedziele, Zandberg odparł, że "musimy iœć dalej". - Dzisiaj jest bardzo wiele zawodów w Polsce, w których ludzie pracujš np. cišgle na "œmieciówkach", którego to problemu PiS cišgle nie rozwišzał - mówił.

- To, czego potrzebujemy to potrzebujemy w końcu ucywilizować rynek pracy i skończyć ze "œmieciówkami", i wszystkim, absolutnie wszystkim pracujšcym w Polsce, zagwarantować prawo do niedzielnego wypoczynku przez przynajmniej dwie niedziele w miesišcu. To, co zrobił w tym momencie PiS, to jest tylko i wyłšcznie rozwišzanie problemu jednej branży - tłumaczył. - I OK, widzimy, że œwiat się nie załamał, te wszystkie alarmistyczne prognozy, jaka to będzie apokalipsa w wyniku tego, oœmieszyły tych ekspertów, którzy je wygłaszali. Ale dla mnie to jest za mało, bo ja po prostu chciałbym, żeby niedzielny odpoczynek to było prawo wszystkich pracowników. I musimy iœć dalej, a nie zamykać się tylko i wyłšcznie na takim zadowoleniu "O! Rozwišzano sprawę, jeżeli chodzi o grupę sprzedawców, pracowników handlu" - dodał. Zastrzegł, że oczywiœcie sš zawody, w których praca w niedzielę jest konieczna. - Ale to nie znaczy, że nie można ich zorganizować w taki sposób, żeby ci, którzy pracujš, mieli tak rozłożony harmonogram pracy, żeby mieć zagwarantowanš przynajmniej częœć niedziel tak, żeby móc spędzić czas z rodzinš. Przypominam, że pierwsza "Solidarnoœć" to był ruch, który upominał się o wolne soboty. I to jest też częœć tej tradycji, mam wrażenie, która w pamięci historycznej znikła - zauważył jeden z liderów partii Razem.

- Myœlę, że warto porozmawiać w ogóle o tym, żeby stawki za pracę w weekendy były zdecydowanie wyższe i żeby ten weekend zaczšł być poważnie traktowany przez pracodawców, bo niestety jest tak, że w wielu branżach, zwłaszcza tam, gdzie zwišzki zawodowe sš mikre, gdzie sš słabe, pracodawca podchodzi do tych sobót i do niedziel trochę jak do niemalże zwykłego dnia - dodał. Zaproponował też, by "jeżeli ktoœ jest zmuszony do tego, żeby pracować w niedzielę, to dostawał w zamian nie jeden, tylko dwa dni wolnego". - Tak żeby firmy miały jakšœ motywację, żeby przestać ludzi zmuszać do pracy w weekendy. Ta praca w weekendy to naprawdę powinien być wyjštek, a nie reguła - zwrócił uwagę Adrian Zandberg.