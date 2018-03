Zawisza: Ujawnienie płac sposobem na walkę z nierównościami

- Od 2015 roku jest niestety tylko gorzej - prawa kobiet sš ograniczane, kobiety sš dyskryminowane na wielu polach - powiedziała Marcelina Zawisza z partii Razem, jako przykład dyskryminacji wskazujšc zarobki. - Kobiety w Polsce zarabiajš ponad 700 zł mniej œrednio niż mężczyŸni - stwierdziła w Polsat News.

- Wynika to w dużej mierze z tego, że kobiety pracujš w sfeminizowanych zawodach, które sš gorzej opłacane. Sš zawody, które wymagajš bardzo dużego wykształcenia, ogromnego poœwięcenia, zarówno jeżeli chodzi o pracę takš psychologicznš, jak i fizycznš - mówię tutaj np. o pielęgniarkach, nauczycielkach, pracownicach domów pomocy społecznej, pracownicach żłobków - to sš bardzo odpowiedzialne zawody, które sš bardzo Ÿle wynagradzane - mówiła Zawisza w Polsat News.

- Niestety jest tak, że te zawody, które sš w dużej mierze sfeminizowane, sš gorzej wynagradzane. I to należy zmienić natychmiast - dodała.

Zawisza oceniła, że rozwišzaniem tej sytuacji, "które sprawdziło się już w wielu krajach", jest wprowadzenie jawnoœci płac. - Tzn. jeżeli będziemy wiedzieć, ile zarabia dana osoba w przedsiębiorstwie, w zakładzie pracy, to wtedy będziemy doskonale sobie zdawać sprawę z tego, jakie sš nierównoœci. Jeżeli się okaże, że np. w danym przedsiębiorstwie kobiety pracujš tak samo jak mężczyŸni, na podobnych stanowiskach, i zarabiajš np. 20 proc. mniej, to one będš miały œwiadomoœć tego, będš mogły podjšć kroki, majšce na celu poprawienie tej sytuacji - tłumaczyła.

- Nie należy się tego bać, to jest coœ, co pokaże nam, jak naprawdę wyglšdajš zarobki w Polsce, ponieważ ta œrednia, która jest podawana w mediach, to jest œrednia dla przedsiębiorstw powyżej 10 pracowników, a kiedy spojrzymy np. na takie zawody jak sprzedawczyni czy nauczycielka, pracownica DPS, gdzie tych pracowników czasami jest mniej, to w takiej sytuacji możemy spokojnie zaobserwować niestety to, że kobiety zarabiajš bardzo mało - mówiła Zawisza.