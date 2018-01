Marcelina Zawisza: PiS może zohydzać UE. Wtedy będzie Polexit

- Mamy problem z nacjonalizmem. Nie zgadzam się z ministrem Brudzińskim, że jest to kwestia kilku idiotów w lesie - mówiła w programie RZECZoPOLITYCE Marcelina Zawisza z partii Razem.

Marcelina Zawisza potwierdziła, że jej partia chce wprowadzić 70 proc podatek dla osób najbogatszych. - Prawda jest taka, że po wprowadzeniu naszego systemu podatkowego 80 proc. Polaków pozostanie na obecnym poziomie bšdŸ zapłaci mniej. Chcemy podwyższyć podatki dla tych 20 proc. najbogatszych osób - powiedziała.

Projekt partii Razem zakłada, że 75 proc. podatku zapłacš osoby, które zarabiajš powyżej 500 tysięcy złotych rocznie. - Podatki majš dwie funkcje. Pierwsza z nich to funkcja fiskalna, czyli œcišganie pieniędzy do budżetu. Druga to wyrównywanie nierównoœci społecznych. Właœnie na tę drugš opcję zwracamy uwagę - powiedziała Zawisza.

Inny projekt zakłada skrócenie czasu pracy. Partia Razem chce by tygodniowy czas pracy wynosił 35 godzin. - Polki i Polacy pracujš najdłużej w Europie. Musimy przestać myœleć o pracy, jak o czymœ, co jest głównym celem w życiu. Mamy wewnętrznš dyskusję, czy każdego dnia skrócić czas pracy o jednš godzinę, czy zrobić pištek w połowie dniem wolnym - ocenił goœć programu.

- Z wyliczeń New Economics Foundation wynika, że już niedługo będziemy mogli pracować 21 godzin w tygodniu, a i tak będziemy w stanie wytworzyć tyle dobra, by sprawiedliwie je podzielić i zapewnić wszystkim ludziom dobre warunki funkcjonowania - dodała.

Czy jest poczucie, że PiS dšży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? - Nie wydaje mi się, by PiS miało plan na to jak wyjœć z Unii, ale może dojœć do podobnej sytuacji jak w Wielkiej Brytanii. PiS tak bardzo będzie zohydzać Unię, że w pewnym momencie do tego dojdzie. Będziemy podejmować działania, które pokażš jak Polska korzysta z Unii, ale również jak jš zmieniać - skomentowała Zawisza.

Członkini partii Razem mówiła również o organizacjach komunistycznych i nazistowskich w Polsce. - Nie mam problemu z czerwonš flagš, mam problem z sierpem i młotem. To nigdy nie pojawia się na naszych demonstracjach - mówiła

- Mamy problem z nacjonalizmem. Nie zgadzam się z ministrem Brudzińskim, że jest to kwestia kilku idiotów w lesie. Problem jest szerszy, bo od 2005 zaobserwowano wzrost przestępstw nienawiœci. Zobaczmy, jakie transparenty pojawiajš się m.in. na marszu niepodległoœci czy na Marszu Patriotów we Wrocławiu. Mamy współpracę Prawa i Sprawiedliwoœci z ONR-em - oceniła.

Marcelina Zawisza zapowiedziała również, że jej partia nie stworzy wspólnych list z PO i Nowoczesnš przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

- Większym szkodnikiem jest obecnie PiS, ale nie można zapominać, jak wyglšdała sytuacja pracowników, gdy rzšd był w rękach PO - powiedziała.