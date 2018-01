Partia Razem do PO i Nowoczesnej: "Boicie się głosować? Złóżcie mandaty"

- Jak się z tego wytłumaczycie, demokratyczna opozycjo od siedmiu boleœci? - pyta Adrian Zandberg, po odrzuceniu przez Sejm w pierwszym czytaniu projektu ustawy autorstwa komitetu "Ratujmy Kobiety 2017". Za odrzuceniem projektu głosowało 3 posłów PO, 29 innych parlamentarzystów Platformy oraz 10 Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu.

Do przyjęcia projektu do dalszych prac w komisjach zabrakło dziewięciu głosów. Przeciwko odrzuceniu głosowało za to 58 posłów PiS, w tym prezes tej partii Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Gowin, ministrowie Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński czy Antoni Macierewicz i Witold Waszczykowski.

- Projekt "Ratujmy Kobiety" upadł, bo spora grupa posłów Platformy i Nowoczesnej wyjęła karty do głosowania, a trójka posłów PO zagłosowała przeciw projektowi. Jak się z tego wytłumaczycie, demokratyczna opozycjo od siedmiu boleœci? - pyta na Twitterze Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem. Nawišzujšc do rozmów o koalicji tych partii w wyborach samorzšdowych, nazywa opozycję "Zjednoczonš Kompromitacjš".

Projekt #RatujmyKobiety upadł, bo spora grupa posłów @Platforma_org i @Nowoczesna wyjęła karty do głosowania, a trójka posłów PO zagłosowała przeciw projektowi. Jak się z tego wytłumaczycie, demokratyczna opozycjo od siedmiu boleœci? #ZjednoczonaKompromitacja — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 10 stycznia 2018

- A wiecie co jest najbardziej żenujšce? Wœród posłów "demokratycznej opozycji", którzy wyjęli karty i utopili projekt "Ratujmy Kobiety", sš tacy, którzy przyszli się lansować na Czarnym Proteœcie. Naprawdę sšdziliœcie, że nie zauważymy? - dodaje Zandberg. Proponuje też zmianę nazwy partii Nowoczesna na "Zaœciankowa" lub "Proboszczowa".

Zandbergowi wtóruje Marcelina Zawisza. - Platforma Obywatelska ma przecież doœwiadczenie w mieleniu podpisów, więc nic dziwnego, że przyłożyli rękę do odrzucenia projektu "Ratujmy Kobiety" - zauważa. Przypomina w ten sposób m.in. odrzuceniu w poprzedniej kadencji obywatelskiego projektu ustawy ws. edukacji szeœciolatków, pod którym podpisało się 1,6 miliona Polaków.

Platforma Obywatelska ma przecież doœwiadczenie w mieleniu podpisów, więc nic dziwnego, że przyłożyli rękę do odrzucenia #RatujmyKobiety. Przypominam, że 28 posłów PO i N. nie zagłosowało nad projektem, choć jeszcze kilkanaœcie minut wczeœniej byli na sali. #CzarnyProtest — Marcelina Zawisza (@mmzawisza) 11 stycznia 2018

- Posłowie i posłanki Platformy i Nowoczesnej - jak się boicie głosować to złóżcie mandaty! - apeluje Zawisza. - Wstyd i hańba! - dodaje.