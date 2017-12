Zandberg: Czy MSZ wie, kto jest autorytetem dla Węgrów? Fotorzepa, Grzegorz Rutkowski

Adrian Zandberg informuje na Twitterze, że na zorganizowanym przez Grupę Wyszehradzką w Budapeszcie spotkaniu "The Future of Europe" wystąpi m.in. Götz Kubitschek, który w przeszłości stwierdził m.in. że mówienie o zbrodniach Wehrmachtu to "zniesławienie".

