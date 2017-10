Julia Zimmermann: Zandberg może powalczyć o Warszawę

- To jest jedna z kandydatur, która jest w grze, dlatego nie wykluczamy startu Adriana Zandberga w wyborach na prezydenta Warszawy - mówiła w programie #RZECZOPOLITYCE Julia Zimmermann, członkini zarządu krajowego partii Razem.

Partia Razem wkrótce ogłosi swój program związany z wyborami samorządowymi. - Będzie to program prospołeczny, którego główną osią jest pomoc najsłabszym - mówiła Zimmermann.

Razem negocjuje z różnymi ugrupowaniami, ruchami miejskimi, z którymi mogłaby wystartować wspólnie w wyborach samorządowych. - Rozmawiamy z partiami, które są nam bliskie ideowo, również ze stowarzyszeniami. We Wrocławiu ogłosiliśmy już wspólny start z partią Zieloni - mówiła Zimmermann.

Kolejne pytanie dotyczyło konwencji PO i programu partii Grzegorza Schetyny. - Obszerność jest stworzona przy pomocy stron tytułowych i obrazków - mówiła Zimmermann. Dodała, że w programie jest 20 stron tekstu i to napisanego dużą czcionką.

Jednym z głównych tematów, który zamierza poruszać partia Razem to darmowy transport publiczny, ale też w ogóle dostęp do komunikacji. - Cały czas mamy miejsca w Polsce, gdzie autobus przyjeżdża tylko dwa razy w ciągu doby - mówiła Zimmermann. Podawała przykłady, że np. starsze osoby, które nie posiadają własnego transportu, mają problem z dojechaniem czy powrotem od lekarza. - Nie widać też próby odbudowania sieci kolejowych, które nie wszędzie docierają - dodawała.

Razem chce również, aby mieszkańcy mogli wygłaszać swoje wątpliwości, czy w ogóle zdanie, gdy zapadają w radach miast decyzje ich dotyczące. - Nie da się stworzyć oddolnej demokracji, bez dostarczenia informacji, że teraz jest czas, gdy trzeba się wypowiedzieć - mówiła Zimmermann. Dodała, że obecnie nie każdy może przyjść na sesję rady miasta i powiedzieć co mu leży na sercu.

Zdaniem działaczki Razem ustawa antyaborcyjna to nie jedyne, co ma wpływ na aborcje, które można przeprowadzić zagranicą. - Kobiety zawsze, gdy nie udało im się zapobiec niechcianej ciąży, to potem decydowały się na aborcję. Ufałabym Schetynie bardziej, gdyby PO podczas swoich rządów zadbała o edukację seksualną - mówiła Zimmermann.