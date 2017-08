Adrian Zandberg: Prezydent Duda podpisał ustawę Eksmisja Plus

- Prezydent podpisał Eksmisję Plus. Zgodnie z ustawą z mieszkań zbudowanych w ramach Mieszkania Plus (i z całego zasobu komercyjnego) będzie można wyrzucić lokatora bez prawa do lokalu socjalnego, bez wyroku sądu, bez względu na jego sytuację życiową, bez względu na to ile lat sumiennie płacił czynsz - zauważył Zandberg we wpisie na swoim koncie na Facebooku.

Polityk zwrócił w ten sposób uwagę na zapisy w podpisanej przez prezydenta Dudę ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dotyczy ona m.in. budowy mieszkań na gruntach Skarbu Państwa i ma zwiększyć podaż mieszkań na wynajem. Na jej fragmenty zwracał jednak już wcześniej rzecznik praw obywatelskich, który apelował o weto w tej sprawie. Obawy Adama Bodnara wzbudził przede wszystkim brak zapewnienia ochrony najemców mieszkań wynajmowanych w ramach tzw. najmu instytucjonalnego.

Przeczytaj, o co chodzi w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości

- Moje wątpliwości budzą uregulowania związane z rozwiązaniem umowy najmu wskutek upływu terminu wypowiedzenia i brak jakiejkolwiek ochrony najemcy przed bezdomnością – pisał Bodnar w wystąpieniu do prezydenta.

- W myśl znowelizowanego omawianą ustawą art. 25d pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego, nie przysługuje mu prawo do tymczasowego pomieszczenia. A zatem przymus opróżnienia lokalu może być przez komornika sądowego zrealizowany do noclegowni bądź schroniska dla bezdomnych - zaznaczał RPO.

Nawiązał do tego w swoim komentarzu Adrian Zandberg. - PiS upowszechnia eksmisje, choć parę lat temu krytykował ostro podobne rozwiązania - wtedy, tak jak i teraz, pisane pod dyktando biznesu. Sejmowa opozycja, choć ma usta pełne frazesów o solidarności, nie pofatygowała się w większości na głosowanie, a jej senatorowie przyszli na posiedzenie kompletnie nieprzygotowani. Kiedy organizacje lokatorskie protestowały pod Pałacem Prezydenckim, partie parlamentarne nie zaszczyciły demonstracji swoją obecnością - napisał.

Dodał, że najbardziej oburza go "cynizm »socjalnych« obrońców PiS-u", nazywając w ten sposób część dziennikarzy. - Nowy salon, na sutych pensjach w telewizji publicznej i innych prorządowych mediach, w najlepszym razie milczy. Albo - jak koncern braci Karnowskich - po prostu broni antyspołecznych zapisów ramię w ramię z deweloperami. W końcu to nowi przyjaciele PiSu - a chlebodawcy zawsze należy bronić - stwierdził.

- Kiedyś krytykowali establishmentowe media za wysługiwanie się możnym, za przedkładanie układów nad przyzwoitość. Dziś sami stali się tym, z czym przez lata walczyli - skomentował Zandberg.