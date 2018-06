Doradcy podatkowi ciągle w cenie - komentuje Marek Kobylański

To już 12. ranking firm doradztwa podatkowego. Tak jak w ubiegłych latach dowodzi, że są one nieodzownym elementem polskiej rzeczywistości gospodarczej. Doradcy podatkowi od lat mierzą się z wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi polskie przepisy i aparat skarbowy.

Tegoroczny ranking pokazuje też, że wzrosło zatrudnienie w kancelariach doradztwa podatkowego. Przychody również. Nie działoby się tak, gdyby ich usługi nie były coraz bardziej potrzebne. Wiąże się to z kolejnymi wprowadzanymi i planowanymi zmianami w rozwiązaniach fiskalnych. Najnowsza sprawa to podzielona płatność, a na horyzoncie pojawiła się także nowelizacja ordynacji podatkowej.

Zmiana przepisów to niejedyna przyczyna obłożenia pracą doradców podatkowych. Muszą oni również stawać do walki z kontrolami podatkowymi.

Do coraz liczniejszych i coraz bardziej zróżnicowanych obowiązków przygotowuje się także samorząd doradców. Chce, aby do zawodu trafiały osoby o odpowiednim wykształceniu i po przebyciu dwuletniej aplikacji. Przyświeca temu troska o jakość świadczonych usług.

W doradztwie podatkowym, tak jak w wielu branżach, pojawiają się pewne trendy i mody. Do niedawna na topie były rozwiązania optymalizacyjne. Jeśli prawo na to pozwalało, doradcy robili wszystko, żeby firma zapłaciła jak najmniejszy podatek. Po przykręceniu śruby dla takich rozwiązań teraz modne jest, aby wszystko było w należytym porządku, czyli tak, żeby skarbówka nie miała się do czego przyczepić. Dopiero to staje się kartą gwarancyjną firmy i wizytówką doradcy.

Dotychczasowe doświadczenia i wieloletni trend na polu legislacyjnym utwierdza w przekonaniu, że doradcom podatkowym jeszcze długo pracy nie zabraknie. A my pamiętajmy, że dobra rada zawsze w cenie.

