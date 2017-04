Ranking kancelarii prawniczych 2017: dochody i zyski kancelarii

Co ma polityka do prawnika - komentuje Ewa Usowicz

W tym roku przychody ujawniło 45 kancelarii, o 5 mniej niż przed rokiem. Dentons pozostaje od lat liderem w tej klasyfikacji. W 2016 r. kancelaria osiągnęła 181,5 mln zł obrotów. Obliczyliśmy, że na każdego pracującego w Dentonsie prawnika (200 osób) przypada prawie 907,5 tys. zł z przychodowego tortu. Ale dynamika wzrostu była w tej kancelarii niższa niż przed rokiem – to wzrost o 2 mln zł, podczas gdy różnica między 2014 a 2015 rokiem wyniosła 26,3 mln zł.

– Rok 2016 był w biznesie bardzo specyficzny ze względu na konsekwencje zmian politycznych w roku poprzednim i odczuł to rynek usług prawniczych, a w szczególności rynek transakcyjny. Duzi gracze rynkowi postrzegają każdą zmianę polityczną jako element ryzyka i naturalnie chcą je zmniejszyć. Z tego wynikała duża liczba zamykanych transakcji pod koniec 2015 roku, co zbudowało dużą bazę w stosunku do 2016 roku, z którą trudno było się mierzyć w nowych warunkach otoczenia politycznego. Pierwsza połowa roku charakteryzowała się niską dynamiką transakcji i mniejszym zapotrzebowaniem na usługi prawne. Rynek potrzebował dłuższego oddechu i w drugiej połowie 2016 r. obserwowaliśmy znaczny wzrost transakcji, głównie w obszarze fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości, nieruchomości i energetyki – wyjaśnia Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający biurem Dentons w Warszawie.

W jego ocenie na spowolnienie działań transakcyjnych wpłynęły dodatkowo zmiany w prawie.

– Powstanie tzw. ustawy odległościowej w energetyce odnawialnej efektywnie zatrzymało transakcje na tym rynku. Pojawiły się nowe „narzędzia" w rękach regulatorów – m.in. „sprzeciw" w rękach ministra energetyki, który zastosował go w transakcji sprzedaży aktywów EDF. W wyniku tych zmian transakcje nie są jeszcze zamknięte, choć były praktycznie gotowe w 2016 roku – mówi mec. Krasnodębski.

SKS w lepszej formie

Na drugie miejsce, po nieco gorszym wyniku w 2015 r., powróciła kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z przychodem blisko 106 mln zł (co daje ponad 790 tys. zł na każdego zatrudnionego w SKS prawnika). Co było przyczyną skoku obrotów aż o 7,9 mln zł?

– Zanotowaliśmy wzrost obrotów w sprawach z zakresu szeroko pojętego compliance i obsługi postępowań karnych. Obsługiwaliśmy też sporo transakcji M&A, sporów i cały kompleks spraw w projektach IP. Do naszych ważnych projektów zaliczam choćby przejęcie kontroli nad spółką AmRest przez fundusz z Meksyku, ale mieliśmy też wiele innych transakcji. Mimo sporej konkurencji pomaga nam fakt, że jesteśmy kancelarią lokalną, polską. To jest doceniane przez klientów i inne międzynarodowe firmy prawnicze, które nie mają swych biur w Polsce, a dobre relacje z nimi procentują dostępem do wielu projektów z Europy i USA. Coraz częściej badamy też rynek azjatycki, zwłaszcza w Chinach – mówi Robert Gawałkiewicz, nowy partner zarządzający w SKS.

Kancelaria chce nadal wykorzystywać swoją silną praktykę procesową, transakcyjną i regulacyjną, m.in. na rynkach FMCG, media, handel, IT, w branży automotive i deweloperskiej, zamówieniach publicznych, pomocy publicznej, ochronie środowiska i energetyce oraz w branży finansowej. Widzi też olbrzymi potencjał w compliance i postępowaniach karnych.

Spadek w CMS i DZP

CMS, która rok temu zajmowała drugie miejsce, spadła na pozycję trzecią. Obroty tej kancelarii w 2016 r. wyniosły 91,9 mln zł, co daje ponad 642,5 tys. zł na każdego zatrudnionego w niej prawnika. Przychody były jednak aż o 11,6 mln zł mniejsze niż w roku 2015. To największy spadek wśród kancelarii, które zdecydowały się pochwalić obrotami.

– W 2016 roku, zwłaszcza w I połowie, na rynku transakcyjnym dało się wyczuć pewne wyczekiwanie, sporo planowanych projektów nie doszło do skutku lub zostało przesuniętych. Podobnie było w sektorze energetycznym, który dla CMS od lat był jednym z kluczowych obszarów działalności. Nie sprzyjały nam także różnice kursowe – w przeciwieństwie do większości międzynarodowych kancelarii fakturujemy nie tylko w euro, do rozliczeń używamy także funta, którego kurs w wyniku Brexitu w skali roku odnotował spadek na poziomie 10 proc. – wyjaśnia Małgorzata Surdek, partner zarządzająca kancelarią CMS w Polsce. Ocenia jednak, że ten rok będzie dla CMS lepszy.

– Jest wyraźne ożywienie na rynku M&A, które – jeśli wziąć pod uwagę liczbę przygotowywanych projektów – utrzyma się co najmniej w kolejnych miesiącach. Bardzo wyraźna jest aktywność w sektorze nieruchomościowym. Świetny początek roku miała też nasza praktyka bankowa, doradzaliśmy m.in. przy finansowaniu zakupu Żabki przez CVC. Planujemy wzmocnienie zespołu postępowań spornych – spory gospodarcze, sprawy karne i związane z white collar crime stanowią coraz większą część naszych przychodów – mówi Małgorzata Surdek.

Na przychodach straciła także (o 1,3 mln zł w stosunku do 2015 r.) kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, która jednak nadal zajmuje wysokie czwarte miejsce z wynikiem 89,1 mln zł (po 602 tys. zł na prawnika). W Baker&McKenzie obroty spadły o 3,9 mln zł rok do roku. Jednak 67,6 mln zł przychodu przy zatrudnieniu 93 prawników daje imponującą kwotę 727 tys. zł na prawnika.

Dobry rok Kochańskiego i Zięby oraz DLA Piper

Bardzo dobrymi wynikami mogą poszczycić się kancelarie Kochański Zięba i Partnerzy oraz DLA Piper – kancelarie o zbliżonej liczbie prawników. Obroty rok do roku wzrosły w tych firmach odpowiednio o 4,6 mln zł i 4,4 mln zł.

– W roku 2016 nie tylko podwyższyliśmy obroty o 16 proc., ale i rentowność sprzedaży, tj. dochód. Stało się to pomimo znaczących inwestycji w 2016 roku, m.in. w duże, nowoczesne biuro dla oddziału w Krakowie – wskazuje Piotr Kochański, partner zarządzający w Kochański Zięba i Partnerzy. Zapewnia, że dobre wyniki finansowe to m.in. efekt wprowadzenia od początku 2016 roku nowej, pięcioletniej strategii rozwoju firmy. – Dokładnie przeanalizowaliśmy portfel zleceń naszych klientów, wprowadziliśmy tzw. analizy sektorowe i do ich wyników dostosowujemy działalność firmy. Rozszerzyliśmy współpracę międzynarodową oraz konsekwentnie realizujemy proaktywne działania business development – dodaje mec. Kochański.

W DLA Piper wzrost przychodów w 2016 r. był wynikiem m.in. dużych i trudnych zmian kadrowych w tej kancelarii w 2015 r. Kancelaria zakończyła wówczas współpracę z kilkunastoma prawnikami.

– Efektem jest znaczna poprawa w przepływie informacji między zespołami, co w prosty sposób wpłynęło na wzrost przychodów. Dodatkowo w ubiegłym roku do naszego zespołu dołączyło dwóch partnerów: Ewa Kurowska-Tober (kierująca praktyką IPT) oraz Mariusz Hyla (kierujący praktyką Finansowania Projektów). Umożliwiło nam to poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy poszczególnymi praktykami, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost liczby obsługiwanych projektów i nasze wyniki finansowe – mówi Krzysztof Wiater, partner zarządzający DLA Piper Wiater sp.k.

A jak wygląda wynik dzielenia sumy przychodu przez liczbę prawników w tych dwóch kancelariach? W Kochański Zięba i Partnerzy to ponad 426 tys. zł, w DLA Piper – ponad 689 tys. zł.

Bird & Bird liczy na Brexit

Obroty Bird & Bird wzrosły w stosunku do 2015 r. o 4,4 mln zł. Kancelaria zatrudnia 48 prawników, więc iloraz przychodu i liczby osób, które na niego pracowały, wypada świetnie – to blisko 519 tys. zł.

Sławomir Szepietowski, partner zarządzający w Bird & Bird, przyczyn dobrego wyniku finansowego za 2016 r. upatruje m.in. w realizacji wielu transakcji o dużej wartości, sukcesach praktyki rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz rozwoju praktyki energetycznej. Na wynik wpłynęło także duże zaangażowanie praktyki doradztwa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz praktyki prawa pracy w doradztwo dla klientów sieciowych.

Kancelaria obserwuje duże zainteresowanie doradztwem w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, co jest efektem przyjętego w 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które rewolucjonizuje dotychczasowe przepisy. – Z pewnością Brexit przyniesie potencjalną pracę dla kancelarii sieciowych. Spodziewamy się, że wspólnie z naszym biurem w Londynie będziemy doradzać na rzecz klientów, którzy myślą o zmianie modelu biznesowego – mówi Sławomir Szepietowski.

Ale jeśli chodzi o dynamikę wzrostu obrotów A. Łebek i Wspólnicy, wrocławska kancelaria zajmująca się roszczeniami odszkodowawczymi, przebija wiele warszawskich sieciówek. Po powiększeniu zespołu z 83 do 102 prawników przychody tej firmy wzrosły o 5,2 mln zł w stosunku do 2015 r. (na każdego przypada 227,5 tys. zł z sumy przychodów).

Świetnym wynikiem może też poszczycić się Crido Legal. W 2016 r. miała obroty wyższe o 4,1 mln zł niż rok wcześniej. Po podziale kwoty przychodów (10,1 mln zł) przez liczbę prawników zatrudnionych w firmie (25) otrzymujemy 404 tys. zł na prawnika.

– Stale powiększamy zespół, co pozwala nam sprzedawać więcej projektów. Z kolei rosnące doświadczenie naszych specjalistów zwiększa uznanie kancelarii w oczach klientów. W 2016 roku zwiększyliśmy aktywność w sektorze transakcji M&A, włączając w to akwizycje zagraniczne dokonywane przez polskich przedsiębiorców, co przyniosło znaczące przychody. Dużo pracy mieliśmy również w związku z ubiegłorocznymi zmianami w prawie podatkowym, które zmusiły naszych klientów do dostosowania swoich struktur korporacyjnych do nowych przepisów – mówi Jakub Ziółek, partner w Crido Legal.

Mała konkurencja w zyskach

Swoje zyski ujawniło 14 kancelarii, o pięć mniej niż rok temu. Zdecydowana większość może zaliczyć rok 2016 do udanych. Tylko cztery straciły rok do roku.

A. Łebek i Wspólnicy z Wrocławia jest po raz drugi liderem w tej klasyfikacji z zyskiem 7,5 mln zł, tj. o 2,9 mln zł wyższym niż przed rokiem. Natomiast o pół miliona złotych więcej ma na koncie kancelaria Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy z Krakowa.

Niewielkie spadki dochodów zanotowały w 2016 r. GFKK Grzybczyk, Kamiński, Gawlik z Katowic, Zimmerman i Wspólnicy oraz Rödl & Partner z Warszawy, a także Gratus z Sopotu. ©

