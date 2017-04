Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2017 - wyniki

ZOBACZ PEŁNE WYNIKI RANKINGU KANCELARII PRAWNICZYCH 2017

Dentons został liderem. Deloitte Legal na miejscu piątym zdeklasował Greenberg Traurig. Wrocławska kancelaria A. Łebek i Wspólnicy w pierwszej dziesiątce.

Po raz 15. kancelarie rywalizowały w dwóch kategoriach wielkościowych: liczba prawników z uprawnieniami oraz liczba prawników ogółem. Do rankingu zgłosiło się 297 zespołów, z czego aż 122 to kancelarie z Mazowsza.

W obu kategoriach kancelaria Dentons daleko w tyle zostawia konkurentów. W warszawskim biurze tej globalnej firmy prawniczej pracuje 200 prawników, a 140 z nich to adwokaci i radcowie.

– Nie popadamy w hurraoptymizm, robimy swoje każdego dnia, ponieważ mamy świadomość, że najważniejsi są i będą nasi ludzie i nasi klienci. Stale się rozwijamy i inwestujemy w nowe przedsięwzięcia. W 2016 powstał zespół European Strategic Investments (współzarządzany z Warszawy), którego zadaniem jest wspierać kontakty klientów europejskich z inwestorami z krajów Azji Południowo-Wschodniej. Otworzyliśmy też w Warszawie centrum usług wspólnych pod nazwą Dentons Business Services Europe, które jest elementem usprawniania naszej działalności operacyjnej – komentuje mec. Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający biurem Dentons w Polsce.

Ostra rywalizacja o kolejne miejsca na podium. Drugie zajęła kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, ale tylko pod względem liczby prawników z uprawnieniami. SKS zatrudnia ich 94. Domański Zakrzewski Palinka ma o siedmiu mniej, za to wygrywa większym zespołem prawników ogółem (148 osób) w drugiej kategorii wielkościowej. Ze 134-osobowym składem SKS musiała ustąpić miejsca nie tylko DZP, ale także trzeciej co do wielkości kancelarii CMS. Ta ostatnia trafiła na podium z nieco gorszym wynikiem niż w 2016 r. (była wtedy druga). Zespół CMS zmniejszył się bowiem o dwóch prawników. Teraz jest ich w sumie 143, z tego 86 osób to adwokaci i radcowie.

O tak dużych zespołach mogą na razie pomarzyć inne kancelarie z pierwszej dziesiątki. Choć akurat Deloitte Legal może cieszyć się spektakularnym awansem z miejsca 13 na 5. w liczbie prawników z uprawnieniami. Kancelaria przez rok zatrudniła 31 prawników, w tym 20 adwokatów i radców. To najwięcej spośród wszystkich zespołów. Greenberg Traurig, która powiększyła się o jednego prawnika z uprawnieniami, musiała ustąpić Deloitte miejsca i zadowolić się 6. pozycją.

Skok w górę z 10. na 7. zrobiła kancelaria Linklaters, zastępując na tej pozycji Clifford Chance. Z 6. miejsca rok temu na 9. spadła natomiast Baker & McKenzie.

Pierwszą dziesiątkę zamyka najwyżej notowany zespół spoza Warszawy – kancelaria A. Łebek i Wspólnicy, której zespół powiększył się przez rok o 18 prawników z uprawnieniami, co dało jej awans z ubiegłorocznej poz. 23. Ta kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia może mówić o podwójnym sukcesie – dołączyła w tym roku do największych firm prawniczych w Polsce zatrudniających ponad setkę prawników.

Drugim największym zespołem adwokatów i radców spoza Mazowsza jest krakowska kancelaria T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski. Ma 51 prawników z uprawnieniami, choć ogólna liczba magistrów prawa jest mniejsza niż przed rokiem (poz. 12.). Na poz. 20 znajduje się wrocławska kancelaria Koksztys licząca ogółem 89 prawników, z czego 42 to adwokaci i radcowie.

Po sześciu latach do rankingu wróciła Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy – najwyżej notowana kancelaria z Pomorza, licząca 41 prawników z uprawnieniami (56 ogółem). Nieobecność w rankingu spowodowana była faktem, że jeden ze wspólników kancelarii, mec. Andrzej Zwara, pełnił w ostatnich latach funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Z 19. na 23. miejsce spadła największa poznańska kancelaria P.J. Sowisło & Topolewski, która ma o jednego prawnika z uprawnieniami więcej niż przed rokiem.

Nawet w tak trudnym regionie, jak Lubelszczyzna i Podkarpacie działają kilkudziesięcioosobowe zespoły. Kancelaria Filipek & Kamiński z Lublina przez rok zatrudniła sześciu adwokatów i radców. Może się pochwalić już 52-osobowym zespołem prawników ogółem.

Do pierwszej setki kancelarii zatrudniających najwięcej prawników z uprawnieniami awansowały w tym roku: Lech Obara i Współpracownicy z Olsztyna, MGS Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk z Gdańska, Koza – Nessmann – Tajak – Mura z Katowic, a także sześć firm prawniczych z Warszawy: Świeca i Wspólnicy, Stolarek & Grabalski, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, Jara Drapała & Partners, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy oraz Marszałek i Partnerzy.

Prawnicy spoza Mazowsza śmiało konkurują z tymi w stolicy. Małe kancelarie wspólnie startują w przetargach i szukają nisz. Większe firmy prawnicze z Pomorza, Małopolski, Wielkopolski czy Lubelszczyzny otwierają biura w Warszawie.

Marek Głuchowski z Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy z optymizmem patrzy na rozwój rynku wysokospecjalistycznych usług prawniczych w Polsce.

– Nasza gospodarka wciąż się rozwija, nie ma zastoju, a wśród średnich i małych przedsiębiorców wzrasta świadomość i potrzeba pełnej i stałej obsługi prawnej ich biznesów. Widać też duże zainteresowanie zagranicznych podmiotów inwestycjami w polskie firmy. Przyciąga je do nas świetna kadra, coraz lepsza sieć dróg, wysoka kultura pracy. Dlatego jestem przekonany, że cały czas będzie zapotrzebowanie na specjalistów od szeroko pojętego prawa korporacyjnego: fuzji, przejęć czy restrukturyzacji – prognozuje mec. Głuchowski.