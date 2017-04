Ranking Kancelarii 2017: Fuzje i rozstania - komenuje Ewa Usowicz

W tegorocznym rankingu zmiana goni zmianę – dawno tyle kancelarii nie łączyło sił. Jest i trochę rozstań. Prawnicze fuzje mają taki sam cel jak w każdym innym biznesie – to przede wszystkim torowanie sobie dostępu do nowych rynków i klientów. A do tego trzeba mieć zespoły, w których są prawnicy posiadający wszelkie niezbędne kompetencje.