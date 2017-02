Prawnik na telefon - radcowie: UOKiK dzieli konsumentów

Pod koniec listopada ubiegłego roku samorząd radców prawnych skierował skargę do UOKiK na usługę spółki Polkomtel i Availo. Polega ona na udzielaniu porad prawnych na telefon. W jej ramach „doświadczeni Radcy Prawni i Adwokaci doradzą w sprawach prywatnych i Twojej firmy". Opłata za usługę wynosi 11,90 zł miesięcznie (14,64 zł z VAT). Obejmuje jedną poradę telefoniczną w miesiącu bez limitu połączeń w jednej sprawie i opracowanie jednego dokumentu raz na sześć miesięcy.

Radcowie wytykali, że oferta wprowadza w błąd. Nie ma bowiem pewności, do kogo jest kierowana. Nie wiadomo, czy mogą z niej korzystać wyłącznie przedsiębiorcy czy również klienci indywidualni.

W styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że nie zajmie się skargą radców. W piśmie Maciej Czapliński z UOKiK napisał, że przedstawiony przez samorząd radców problem nie jest sprawą konsumencką i leży poza kompetencjami prezesa UOKiK.

Krajowa Rada Radców Prawnych w zeszłym tygodniu odpowiedziała UOKiK, i wniosła o gruntowniejsze przeanalizowanie zasadności wszczęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

RP.pl jako pierwsza poznała pełną treść tego pisma. KRRP wskazuje w nim, że na gruncie obowiązujących przepisów nie ma podstaw, aby dzielić konsumentów, na tych którzy nie prowadzą żadnej działalności komercyjnej i takich, którzy wprawdzie ją prowadzą, ale nie ma ona związku z dokonywanymi czynnościami. – Skoro oferta dotyczy także spraw prywatnych to należy przyjąć, iż kierowana jest ona do konsumentów – wskazują radcowie.

W piśmie podany został przykład. Jeżeli dana osoba prowadząca działalność gospodarczą kupi dwa laptopy – jeden do pracy, a drugi np. dla swojego syna, to pomimo podobieństwa obu transakcji, w jednej z nich występuje ona w charakterze przedsiębiorcy, a w drugiej będzie chroniona jako konsument. W związku z tym, zdaniem KRRP, należy przyjąć, że osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca usługę porady prawnej w ramach usługi Prawnik w swojej sprawie prywatnej podejmuje czynność prawną z przedsiębiorcą i czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. – Osoba taka jest zatem konsumentem, a co za tym idzie potencjalne naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, obszernie opisane w zawiadomieniu, winny zostać zbadane i rozpoznane przez UOKiK jako organ właściwy w niniejszej sprawie – wskazuje KRRP.

W piśmie zwrócono uwagę, iż nie sposób wykluczyć sytuacji, w której osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą podejmie decyzję o skorzystaniu z oferty, zamierzając korzystać wyłącznie z porad w sprawach prywatnych. Wówczas w istocie całość usługi Prawnik będzie kreowała stosunek konsumencki. – Tymczasem, Prezes UOKiK dzieli niejako konsumentów na „lepszych" i „gorszych", pozbawiając osoby prowadzące działalność gospodarczą ich praw jako konsumentów w sytuacjach, gdy dokonują oni z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z prowadzoną działalnością – podkreśla KRRP.