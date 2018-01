Jak ustalać wartość początkową nieruchomości inwestycyjnych

Ustawa o rachunkowoœci doœć ogólnie reguluje zasady aktywowania kosztów poniesionych na obiekty zaliczane do tej kategorii. Więcej praktycznych wskazówek daje KSR nr 11. Zapisy w MSR nie zawsze pokrywajš się z krajowymi regulacjami.

Ustalenie wartoœci poczštkowej nieruchomoœci inwestycyjnej, czyli obiektu, który jest efektem długotrwałego procesu budowlanego, bywa w praktyce skomplikowanym zadaniem. Poniższy artykuł w sposób syntetyczny przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczšce ustalenia wartoœci poczštkowej nieruchomoœci inwestycyjnej oraz pokazuje główne różnice w tym zakresie pomiędzy ustawš o rachunkowoœci a międzynarodowymi standardami rachunkowoœci.

Nowy standard bardziej szczegółowy

Ustawa o rachunkowoœci (dalej: uor) w sposób zwięzły reguluje wycenę nieruchomoœci inwestycyjnych. Zgodnie bowiem z art. 28 ust. 1 pkt 1a uor nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bšdŸ inaczej okreœlonej wartoœci godziwej. W kwestii ustalenia wartoœci poczštkowej nieruchomoœci inwestycyjnej uor odwołuje się zatem do ogólnej definicji kosztu wytworzenia œrodków trwałych w budowie okreœlonych w art. 28 ust. 8 uor. Zgodnie z jego brzmieniem, cena nabycia i koszt wytworzenia œrodków trwałych w budowie, œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również niepodlegajšcy odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowišzań zacišgniętych w celu ich finansowania, i zwišzane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Sama ustawa o rachunkowoœci nie dostarcza bardziej szczegółowych wskazówek w zakresie aktywowania poniesionych na nieruchomoœć inwestycyjnš nakładów. Bardziej precyzyjny w tym zakresie jest obowišzujšcy od 1 stycznia 2017 roku Krajowy Standard Rachunkowoœci nr 11 „Œrodki trwałe". Wspomniany standard stanowi doprecyzowanie zapisów z ustawy o rachunkowoœci w zakresie ustalenia kosztu wytworzenia œrodka trwałego (co ma również zastosowanie do nieruchomoœci inwestycyjnych), a także wskazuje wprost, jakich nakładów nie należy aktywować. Zgodnie z treœciš standardu uwzględnieniu w wartoœci poczštkowej nie podlegajš:

- koszty ogólnego zarzšdu, z wyjštkiem kosztów utrzymania wewnętrznej komórki organizacyjnej, wydzielonej trwale w strukturze organizacyjnej jednostki, powołanej do cišgłego zarzšdzania lub obsługi procesu budowy œrodków trwałych,

- koszty przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi nowo pozyskanego œrodka trwałego,

- koszty poniesione w zwišzku ze zmianš lokalizacji œrodka trwałego w ramach jednostki lub reorganizacjš częœci lub całoœci działalnoœci operacyjnej jednostki,

- koszty poniesione przed dniem podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu œrodka trwałego, w tym przed dniem udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy,

- koszty działań marketingowych, które majš zapewnić uzyskiwanie korzyœci ekonomicznych ze œrodka trwałego po jego wybudowaniu,

- podatek od nieruchomoœci, w tym poniesiony po dniu rozpoczęcia budowy nieruchomoœci inwestycyjnej,

- koszty, jakie jednostka będzie musiała ponieœć w przyszłoœci w zwišzku z jego likwidacjš po zakończeniu użytkowania, bšdŸ rekultywacjš terenu, na którym znajdował się dany œrodek trwały,

- straty i szkody poniesione w trakcie budowy oraz koszty zwišzane z usuwaniem tych szkód.

Koszty finansowania zewnętrznego

Obszarem, który został doprecyzowany w KSR nr 11, a który rodził najwięcej wštpliwoœci w praktyce zwišzanej z aktywowaniem nakładów na wartoœć poczštkowš nieruchomoœci inwestycyjnej, sš zagadnienia zwišzane z kosztami finansowania zewnętrznego. Obowišzujšce od stycznia 2017 roku przepisy precyzujš, co należy zaliczać do kosztów finansowania zewnętrznego. Za takie koszty należy uznać:

- odsetki od zobowišzań zacišgniętych w celu sfinansowania inwestycji (finansowanie celowe),

- koszty finansowania leasingiem finansowym,

- ujemne różnice kursowe,

- prowizje, opłaty i inne koszty poniesione w zwišzku z zacišgnięciem kredytów, pożyczek i innych zobowišzań finansujšcych pozyskanie œrodków trwałych.

Należy również pamiętać, że aktywowaniu podlegajš także zrealizowane lub naliczone odsetki albo inne korzyœci z tytułu niewykorzystanych œrodków pieniężnych uzyskanych na sfinansowanie nieruchomoœci inwestycyjnej oraz dodatnie różnice kursowe od zobowišzań. Kwoty te będš zmniejszały wartoœć poczštkowš inwestycji.

W standardzie doprecyzowano również kwestie zwišzane z rozpoczęciem, zawieszeniem oraz zakończeniem aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego. Kapitalizacja (aktywowanie) kosztów finansowania zewnętrznego następuje od momentu jednoczesnego spełnienia przez jednostkę następujšcych warunków:

- zacišgnięcia zobowišzania na pozyskanie œrodka trwałego,

- poniesienia kosztów finansowania zewnętrznego tego zobowišzania,

- udokumentowania rozpoczęcia budowy (KSR 11 pkt 6.75).

Jednostka zawiesza aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego w dłuższym okresie, w którym zawiesiła prace zwišzane z wytwarzaniem œrodka trwałego. Jednostka nie zawiesza aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego, jeżeli tymczasowe zawieszenie prac jest niezbędnš częœciš procesu budowy œrodka trwałego (tzw. przerwy technologiczne) (KSR 11 pkt 6.76). Kapitalizacji (aktywowania) kosztów finansowania zewnętrznego zaprzestaje się w dniu udokumentowanego przyjęcia œrodka trwałego do użytkowania lub zaniechania jego budowy. Dlatego wycena zobowišzań finansujšcych œrodki trwałe w kwocie wymagajšcej zapłaty lub w skorygowanej cenie nabycia (co dotyczy m.in. kredytów i pożyczek) następuje nie tylko na dzień bilansowy, ale również na dzień udokumentowanego przyjęcia do użytkowania œrodka trwałego finansowanego kredytem, pożyczkš lub innym zobowišzaniem lub na dzień zaniechania jego budowy (KSR 11 pkt 6.77).

Przykład

Koszty finansowania zewnętrznego

Spółka „Biurowiec Sp. z o.o." zacišgnęła kredyt na budowę biurowca w kwocie 12 000 tys. euro oprocentowany 6 proc. rocznie; prowizja wynosiła 1 proc. wartoœci kredytu. Kredyt został zacišgnięty 1 grudnia 2015 r. Udokumentowane rozpoczęcie budowy miało miejsce od 1 stycznia 2016 r., budowę zakończono 31 maja 2017 roku, natomiast przyjęcie budynku do użytkowania nastšpiło 30 czerwca 2017 r. Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto, że spółka nie stosuje wyceny zobowišzań w skorygowanej cenie nabycia, a raty kapitałowe będš płatne po zakończeniu budowy. Przykład dotyczy jednostki stosujšcej polskie zasady rachunkowoœci. Kursy zł/euro w okresie budowy biurowca:

- 1 grudnia 2015 r.: 4,2356,

- 31 grudnia 2015 r. / 1 stycznia 2016r. 4,2015,

- 31 maja 2017 r. 4,2613,

- 30 czerwca 2017 r. 4,3555.

Pożyczka, kredyt, obligacje

Co natomiast, jeœli spółka w celu realizacji budowy nieruchomoœci inwestycyjnej korzysta z kilku dodatkowych Ÿródeł finansowania zacišgniętych bez œciœle sprecyzowanego celu? Uregulowanie tej kwestii znajduje się w KSR nr 11. W takim przypadku kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, która zwiększa wartoœć poczštkowš nieruchomoœci inwestycyjnej, ustala się za pomocš œredniej ważonej wszystkich kosztów finansowania zewnętrznego dotyczšcych danego przedsięwzięcia poprzez wyznaczenie stopy kapitalizacji.

Przykład

Stopa kapitalizacji

Przyjmijmy, że spółka „Biurowiec Sp. z o.o." z poprzedniego przykładu oprócz finansowania celowego korzysta dodatkowo z kilku Ÿródeł finansowania bez œciœle okreœlonego celu, z których również finansuje budowę nieruchomoœci inwestycyjnej. Sposób finansowania przedstawia poniższa tabela:

Wszystkie z powyższych zobowišzań finansujš budowę nieruchomoœci, a zatem koszty ich obsługi kwalifikujš się do aktywowania w wartoœci poczštkowej. Stopę kapitalizacji oblicza się według następujšcego wzoru:

stopa kapitalizacji= całkowite koszty finansowania/œredni ważony poziom zadłużenia

Podstawiajšc zatem dane z przykładu do wzoru uzyskujemy następujšcy wynik:

(297 500)/(2 500 000+1 000 000+(2 000 000 x 3/4))=5,95 proc.

Koszty finansowania podlegajšce aktywowaniu ustala się jako iloczyn stopy kapitalizacji oraz œredniego ważonego poziomu nakładów na nieruchomoœć inwestycyjnš. A zatem koszty finansowania podlegajšce aktywowaniu wynoszš:

600 000 zł x 5,95 proc. x 9/12 = 26 775 zł

400 000 zł x 5,95 proc. x 6/12 = 11 900 zł

200 000 zł x 5,95 proc. x 3/12 = 2 975 zł

RAZEM: 41 650 zł

Porównanie z MSR

Zagadnieniom zwišzanym z nieruchomoœciami inwestycyjnymi poœwięcony został Międzynarodowy Standard Rachunkowoœci 40 „Nieruchomoœci inwestycyjne". Niemniej jednak przy rozpatrywaniu poszczególnych elementów wartoœci poczštkowej należy kierować się innymi MSR-ami, które regulujš poszczególne zagadnienia. Poniżej przedstawiono tabelę, która w sposób syntetyczny podsumowuje najważniejsze różnice pomiędzy wartoœciš poczštkowš nieruchomoœci inwestycyjnej ustalonej według uor oraz MSR.