Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Chmieliński Żemantowski: kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Karolina Kowalska, dziennikarka „Rzeczpospolitej”: dlaczego lekarze uciekają ze szpitali do prywatnych przychodni i co to oznacza dla pacjentów.