Gawkowski: Pycha postsolidarności

Z dnia na dzień przybliżamy się do kolejnego starcia wyborczego, który da odpowiedŸ jakie barwy przywdzieje Polska na następne lata. Czy jest jakaœ nadzieja, że brunatny kolor władzy zastšpimy różnobarwnš tęczš?

Jest! Ale warunek jest jeden – trzeba wyjœć z zaklętego kręgu dogmatów, prawd nienaruszalnych, które dominujš w polskim życiu publicznym. Narzuciła nam je Solidarnoœć i partie, które z niej wyszły, PiS i PO. Owszem, kiedyœ brzmiały one œwieżo, przekonujšco, ale dziœ Polskę kneblujš. Czas więc zamieœć tę całš Solidarnoœć na œmietnik historii.

Wieczni konspiratorzy

Pierwszy dogmat, nie najważniejszy, ale najbardziej rzucajšcy się w oczy, dotyczy Polski Ludowej, którš postsolidarnoœć traktuje jako czarnš plamę w historii Polski. Rozumiem, że jest on wypadkowš przeżyć działaczy Solidarnoœci, z konspiracji, z czasów walki. To nic zaskakujšcego, podobny stosunek, biało-czarny, tym razem do II RP, mieli dawni działacze KPP, którzy siedzieli w sanacyjnych więzieniach. Dla nich tamta Polska oznaczała przeœladowania, aresztowania. Podobnie jest z dzisiejszymi konspiratorami, tymi prawdziwymi i tymi, którzy urodzili się nawet i po roku 1989, ale czujš potrzebę zwycięskiej bitwy. Choćby z nieboszczykiem. Więc mamy permanentnš wojnę z PRL. W Sejmie posłowie PiS i PO stajš naprzeciw, wskazujš na siebie palcami, i jedni, i drudzy krzyczš „precz z komunš!". Choć tej komuny nie ma już od 28 lat. Ale oni z niš będš walczyć, póki się będš ruszać.

Takie krzyki czyniš politykę zajęciem jałowym. Konspirator ma proste zadanie – walczyć z władzš, żeby jš obalić. Inne sprawy go nie interesujš. Obserwujšc polityków PO i PiS widać, że z tego okresu nie wyroœli, że to jest kultura ich korporacji. Wzišć władzę, wyrzucić nie swoich, i rzšdzić. Po co? Jak? Za pomocš jakich procedur? To abrakadabra.

Partie postsolidarnoœciowe wniosły do życia publicznego swoje obsesje. M.in. to co konspiratora najbardziej obchodzi – czy ktoœ donosi, ile tajna policja wie. Ta obsesja doprowadziła do tego, że solidarnoœciowcy wspólnie powołali do życia Instytut Pamięci Narodowej, który przechowuje teczki tajnych służb i na ich podstawie daje ludziom œwiadectwo moralnoœci. No i pisze historię Polski.

Politycy postsolidarnoœci wnieœli też do polityki żywionš w czasach konspiracji chęć zemsty. Pomysł ustaw drastycznie zmniejszajšcych emerytury funkcjonariuszom służb to przecież dzika zemsta zwycięzców. Najpierw, w 2009 r. dokonana przez PO, teraz, w drugim kroku, kontynuowana przez PiS. Vae victis! Czyli można czynić wszystko, bo ma się siłę?

A jeżeli tak, to czemuż Platforma dziœ się dziwi, gdy PiS łamie zasady, zmienia Trybunał Konstytucyjny jak chce? Ma siłę. Vae victis! Prawo zemsty, prawo siły, które wnosi do życia publicznego postsolidarnoœć na to pozwala.

Mania oddawania

Ktoœ się zapyta – a za Polski Ludowej to było inaczej? Więc odpowiadam – szaleństwem jest patrzenie na PRL tak jakby przez cały okres jej trwania był rok 1951. To jest myœlenie patologiczne. Zbrodniarzy trzeba rozliczać, ale robić to indywidualnie, a nie stosować odpowiedzialnoœć zbiorowš. Tamta Polska miała historycznie swoje etapy. Trzeba widzieć drogę od dyktatury do demokracji, czuć tamte dylematy i ograniczenia.

Postsolidarnoœć odrzuca ten rodzaj myœlenia. Wyżej stawia „Burego" czy „Ognia" niż profesorów Manteuffla i Gieysztora, którzy w roku 1945 powiedzieli – kończymy konspirację, zaczynamy uniwersytety! Ja wyżej stawiam etos odbudowy i pracy. I profesorów Manteuffla i Gieysztora, i Rajmunda Kaczyńskiego, ojca Jarosława i Lecha, bo on też nie poszedł do lasu, tylko na Politechnikę.

Po II wojnie œwiatowej najsłuszniejszym wyborem była odbudowa kraju – fabryk, domów, uniwersytetów. Takš drogę wybrały miliony, a dziœ postsolidarnoœciowe elity nimi pogardzajš. Cišgle też słyszę, że Solidarnoœć przejęła w 1989 r. Polskę w ruinie. No, to drodzy koledzy, potem przez 20 przynajmniej lat żyliœcie z wyprzedawania tych ruin.

To kolejny fatalny dogmat postsolidarnoœci – prywatyzacja i reprywatyzacja. Epizod prywatyzacyjny, sprzedawanie na siłę, na szczęœcie jest już chyba zakończony, ale wcišż trwa reprywatyzacja. Ile Polskę to kosztowało, widzimy na przykładzie reprywatyzacji warszawskiej. Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent miasta z PO, i urzędnicy z nadania PiS, ekipa Lecha Kaczyńskiego, przez całe lata oddawali kamienice, podobno właœcicielom. Ręka w rękę. Dogmat – że trzeba naprawić komunistyczne krzywdy, przez jednych powtarzany cynicznie, przez drugich bezmyœlnie, stał się pożywkš dla patologii i przestępczoœci.

Tę sytuację zmienić by mogła ustawa, która oddalałaby wszelkie roszczenia albo redukowałaby je do symbolicznego wymiaru. Postsolidarnoœć czegoœ takiego jednak nie dopuszcza. Oni wcišż chcš oddawać! Ustawy kasujšcej roszczenia nie uchwaliła ani PO, i nie uchwala jej PiS. Co im przeszkadza?

Na zakończenie tego wštku przypomnę tylko, że II Rzeczpospolita nie oddawała majštków skonfiskowanych przez cara uczestnikom powstania styczniowego. Bohaterom! Oficjalnie mówišc, że jest na to za biedna. Nie oddawała, bo miała rozum.

Stałe moralizowanie

Postsolidarnoœć przyniosła też do życia publicznego uległy stosunek do Koœcioła. Biskupi z partnerów stali się patronami. Politycy PiS za wywyższenie sobie poczytujš zaproszenie do Torunia. Platforma, gdy usłyszała, że Kaczyński flirtuje z Rydzykiem, z koœciołem toruńskim, natychmiast ogłosiła, że ma swój – łagiewnicki. Czy to jest normalne? W państwie należšcym do Unii Europejskiej, w XXI wieku, że politycy się przepychajš, który bliżej ołtarza? A czym to się kończy dla Koœcioła, chyba dostrzegajš nawet najbardziej zapiekli hierarchowie. Młodzież od Koœcioła odchodzi, a œwištynie pustoszejš...

Oburzenie narasta, a widać to było, obserwujšc czarny marsz. Te wyzwiska, które padały pod adresem kobiet były po prostu wstrętne. Dziękujemy ci Solidarnoœci, że do tego doprowadziłaœ! I nie dziwi mnie to, bowiem obóz postsolidarnoœci wniósł do polskiego życia publicznego szczególnš cechę – stałe moralizowanie i przekonanie o własnej wyższoœci. To przejawia się w stałym, wypominaniu innym – ja jestem lepszy sort, ja stoję tam gdzie stoczniowcy, a ty gdzie ZOMO, wam mniej wolno, ja miałem rację, ja, ja, ja. To jest sposób na wykluczenie innych, na ich poniżenie. To nie jest polityka, tylko wojna. Partie wywodzšce się z Solidarnoœci sš jak zwaœnione plemiona, które nie potrafiš wnieœć do życia publicznego ducha kooperacji i dšżš do poniżenia oraz wykluczenia drugiej strony.

Nowe, które przyjdzie po postsolidarnoœci, owo moralizowanie wyrzucić musi na œmietnik. Wtedy o polityce zaczniemy myœleć, jako o dialogu równych, a o Polsce nie jako państwie do podbicia (z uzasadnieniem, że my solidarnoœciowcy podbijamy tych gorszych), ale jako wspólnocie. I tak jš meblować, aby była dla wszystkich.

Przykłady na demolujšcy wpływ postsolidarnoœci na Polskę można mnożyć: œmieciówki, służba zdrowia, polityka zagraniczna... Ale myœlę, że te kilka wspomnianych wystarczy. Że „precz z komunš" nic dziœ nie znaczy, że uwolnić Polskę, oczyœcić nasze życie publiczne, może tylko hasło „precz z solidaruchami"! Rozprawa z dogmatami, które wnieœli.

Te dogmaty, kiedyœ spiżowe (tak traktowali je politycy SLD, gdy rzšdzili), dziœ wyglšdajš jak nadpleœniała tektura. Im szybciej je rozwalimy, tym lepiej.

Krzysztof Gawkowski jest prawnikiem, wiceprzewodniczšcym SLD