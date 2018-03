Po wyborach w Rosji: Putin po raz czwarty

Ostatnia kadencja urzędujšcego prezydenta upłynie najprawdopodobniej pod znakiem wojny psychologicznej z Zachodem i „przykręcania œruby" w polityce wewnętrznej – pisze analityk Oœrodka Studiów Wschodnich.

Bieżšcy etap rozwoju rosyjskiego systemu władzy cechuje jałowoœć programowa w sferze ekonomicznej, politycznej i ideowej. Pomimo wyczerpania się modelu rozwoju opartego na dochodach z handlu surowcami energetycznymi władze nie sš gotowe na żadne kompleksowe reformy, zastępujšc je frazesami o innowacjach i modernizacji technologicznej. Jest ona nierealna, gdyż wymagałaby jednoczesnych przemian politycznych.

Słabnšcy arbiter

Tymczasem priorytetem dla Kremla pozostaje konserwacja reżimu autorytarnego kosztem rozwoju, oznaczajšca dalsze dławienie swobód obywatelskich oraz zacieœnianie kontroli nad elitš rzšdzšcš. Władze poszukujš legitymizacji dzięki negatywnym hasłom propagandowym, odwołujšcym się do globalnej konfrontacji wielkomocarstwowej, wizerunku Rosji jako oblężonej twierdzy oraz polityki historycznej opartej na wzorcach sowieckich.

Pomimo pozorów pełnej centralizacji władzy i kontroli nad systemem generuje on wyzwania, z jakimi Kreml będzie musiał się zmierzyć w trakcie kolejnej kadencji Putina. W sferze polityki wewnętrznej wyzwania te będš zwišzane z nastrojami w elicie rzšdzšcej oraz z możliwym dalszym wzrostem niezadowolenia społecznego wynikajšcego z pogarszania się poziomu życia ludnoœci. W sferze polityki zagranicznej wyzwanie stanowi przede wszystkim eskalacja napięć z w relacjach z USA oraz długofalowe koszty sankcji gospodarczych, z jakimi zmaga się Rosja.

W rosyjskiej elicie rzšdzšcej zaostrza się walka o wpływy i aktywa. Narastajš też napięcia, wywołane zarówno kurczeniem się zasobów do podziału, jak i niepewnoœciš co do obowišzujšcych nieformalnych reguł gry, okreœlajšcych granice dopuszczalnych zachowań przedstawicieli władzy. Coraz częœciej padajš oni ofiarš „walki z korupcjš", w której struktury siłowe stanowiš zarówno narzędzie Kremla służšce do dyscyplinowania elity, jak i narzędzie porachunków polityczno-biznesowych. Efektem jest spadek poczucia bezpieczeństwa członków elity i zaburzenie kruchej równowagi w układzie sił między okołokremlowskimi grupami interesu.

Œlepnšce państwo

Putin w coraz mniejszym stopniu zdaje się angażować w utrzymywanie równowagi między frakcjami. W dłuższej perspektywie stawia to pod znakiem zapytania jego efektywnoœć jako arbitra stabilizujšcego system.

Spadek realnych dochodów Rosjan, bardzo niska jakoœć usług publicznych, a także powszechna wœród elity politycznej i biznesowej korupcja oraz nadużycia ze strony aparatu państwowego stanowiš sprzyjajšcy grunt dla protestów społecznych – zarówno na tle czysto materialnym, jak i politycznym. Władze nie dysponujš przy tym wiarygodnymi narzędziami badania rzeczywistych nastrojów społecznych. Choć Kreml wielokrotnie udowodnił swojš skutecznoœć w neutralizowaniu protestów, realnym wyzwaniem jest ustrzeżenie się w przyszłoœci przed błędami w diagnozie sytuacji i „zarzšdzaniu kryzysowym".

Kreml ma œwiadomoœć, że zawęziło się jego pole manewru na arenie międzynarodowej. Poziom konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi zbliżył się niebezpiecznie do granicy, za którš istnieje ryzyko otwartej i bezpoœredniej konfrontacji. Rosja – ze względu na dysproporcję potencjałów – nie może takiej konfrontacji wygrać.

Skutkiem ubocznym napięć politycznych sš zachodnie, zwłaszcza amerykańskie sankcje (szczególnie ekonomiczne), stanowišce koszt rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chociaż znoœne w krótkoterminowej perspektywie, to na dłuższš metę stawiajš one pod znakiem zapytania istniejšcy wczeœniej, korzystny dla Rosji model relacji ekonomicznych z Zachodem.

Rosyjska elita rzšdzšca zdaje sobie sprawę, że utrzymanie reżimu sankcyjnego będzie utrudniało czerpanie osobistych korzyœci, w tym dochodów korupcyjnych, z transakcji międzynarodowych.

Zarysowane wyżej wyzwania nie wydajš się jak na razie stwarzać poważniejszego ryzyka dla stabilnoœci systemu putinowskiego, jednak z pewnoœciš będš one wpływały na politykę Rosji w latach 2018–2024.

Zmienić system, zostać u władzy

Za najbardziej prawdopodobny scenariusz należy uznać przeprowadzenie zmian ustrojowych pozwalajšcych pozostać Putinowi na najwyższym urzędzie w państwie po roku 2024. Załamanie się obecnego systemu władzy w Rosji wydaje się mało prawdopodobne, choć punktowo mogš się pojawiać przejawy jego destabilizacji. Ich skala będzie powišzana z kondycjš gospodarczš państwa, ze zdolnoœciš Kremla do zaspokajania apetytów finansowych establishmentu oraz do neutralizowania problemów socjalnych ludnoœci.

Rosyjskie władze nie zdecydujš się na reformy systemowe: będš starały się blokować wszelkie zmiany, które mogłyby podważyć dotychczasowy autokratyczny styl zarzšdzania państwem i gospodarkš. Będzie to wymagało utrwalania represyjnego kursu w polityce wewnętrznej, zastraszania członków elity w celu wymuszania lojalnoœci oraz dalszego dławienia praw człowieka i swobód obywatelskich.

W rosyjskiej polityce zagranicznej najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymywanie się konfrontacyjnej postawy Rosji wobec Zachodu. Może się ona ograniczyć do dalszego zaostrzania antyzachodniej retoryki, nasilania się działań wywiadowczych, dywersji propagandowej, ataków cybernetycznych itp., a także prób pogłębiania podziałów między USA i ich sojusznikami. Nie można też jednak wykluczyć demonstracji militarnych na ograniczonš skalę, np. na Ukrainie, czy operacji „hybrydowych" przeciwko państwom bałtyckim.

Przykręcanie œruby

Czwarta kadencja Putina upłynie zatem najpewniej pod znakiem wojny psychologicznej z Zachodem i „przykręcania œruby" w polityce wewnętrznej.

W obliczu braku perspektyw rozwojowych legitymizacja władzy prezydenta Rosji i jego otoczenia musi się bowiem opierać na militaryzacji mentalnoœci społecznej, podsycaniu poczucia zagrożenia, a jednoczeœnie wpajaniu obywatelom wielkomocarstwowego przekonania, że dzięki Putinowi œwiat „boi się Rosji".

Autorka jest analitykiem ds. rosyjskiej polityki wewnętrznej w Oœrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.