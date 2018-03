Europa suwerenna

W systemie liberalno-demokratycznym Unia Europejska i państwa majš takš samš rację bytu. Gwarantujš obywatelom bezpieczeństwo fizyczne, gospodarcze i socjalne, zapewniajšc jednoczeœnie jak największš wolnoœć – piszš politolodzy.

Stosunki francusko-niemieckie czeka nowe otwarcie. We Francji niecierpliwy prezydent czekał długo na powołanie w Niemczech zdolnego do działania rzšdu. Kontynuacja „wielkiej koalicji" CDU/CSU i SPD to dla niego wymarzony układ w Berlinie. SPD bliskie sš wyobrażenia Emmanuela Macrona o reformie UE. Paryż liczy na to, że socjaldemokraci zyskajš przewagę nad chadeckimi zwolennikami twardej polityki konsolidacji budżetowej. Jednoczeœnie pilnie poszukiwane sš odpowiedzi na pytania mieszkańców Unii o przyszłoœć projektu integracji europejskiej, wykraczajšce poza temat reformy strefy euro.

Zasadniczo chodzi tu o trzy kwestie. Po pierwsze, o wskazanie osišgnięć i celów, które sš podzielane przez Europejczyków i które powinny zostać zachowane i rozwijane. Odnowa i dalsze kształtowanie integracji europejskiej dotyczy wszystkich 28 państw członkowskich. Po drugie, jak można pogodzić koniecznoœć spójnoœci UE-28 i nieuchronnš pogłębionš współpracę państw członkowskich w mniejszych grupach? Wreszcie, po trzecie, co dalej ze stojšcym przed Uniš Europejskš podwójnym wyzwaniem efektywnoœci i prawomocnoœci? Tylko znalezienie odpowiedzi na te pytania pozwoli UE odzyskać zaufanie i wsparcie obywateli.

Polityczna ambicja

Prezydent Francji przedstawił swoim europejskim partnerom daleko idšce propozycje. Żeby właœciwie zareagować na podstawowe wyzwania, takie jak terroryzm, masowa imigracja i drastyczne pogorszenie bezpieczeństwa przy wschodnich i południowych granicach, UE musi wykazać prawdziwš politycznš ambicję zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zabezpieczenie naszych wspólnych wartoœci i interesów zarówno w gospodarczym, jak i geopolitycznym kontekœcie wymaga wzmocnienia spójnoœci Unii i jej wspólnotowego działania.

Postulowana przez Macrona „suwerenna Europa" powinna wszystko to zapewnić – jednak bez tworzenia europejskiego federalnego superpaństwa. Suwerenna Europa wzmacnia całoœciowo zdolnoœć do działania i efektywnoœć sfery publicznej na poziomie europejskim i narodowym. W naszym wspólnym systemie liberalno-demokratycznym Unia Europejska i państwa majš takš samš rację bytu. Gwarantujš swoim obywatelom bezpieczeństwo fizyczne, gospodarcze i socjalne przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej indywidualnej wolnoœci.

Żadna z propozycji Macrona nie stanowi dla Niemiec przeszkody nie do pokonania. Oczywiœcie „założenie UE na nowo", tak jak domaga się tego Macron, jest wykluczone w krótkiej i œredniej perspektywie. Potrzebna byłaby zmiana traktatów, a wymóg ich ratyfikacji rodzi za wysokie ryzyko z powodu krytycznych nastrojów w wielu państwach UE. Niemniej jednak w przypadku konkretnych projektów, takich jak wzmocnienie reżimu Schengen lub europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach PESCO czy też zwalczania terroryzmu, potencjał konsensu jest wysoki, nawet jeœli różne tradycje i kultura polityczna w państwach członkowskich wcišż jeszcze wymagajš silnej woli do zawierania kompromisów.

Zróżnicowana integracja

Emmanuel Macron nie powinien jednak bagatelizować skomplikowanej sytuacji politycznej w Niemczech. Nawet odnowiona wielka koalicja będzie miała problem z francuskimi pomysłami na wzmocnienie strefy euro i wprowadzenie transferów finansowych powišzanych z budżetem strefy. Ponadto Niemcy będš zabiegać o większš spójnoœć między wszystkimi państwami członkowskimi UE-28, zanim zdecydujš się na Unię dwóch prędkoœci. Dopiero wyjaœnienie tych sporów między Paryżem i Berlinem zapewni solidnš podstawę nowemu otwarciu relacji między oboma państwami.

Dlatego skuteczna francusko-niemiecka polityka europejska musi przestrzegać kilku zasad. Każda nowa polityczna inicjatywa w UE musi najpierw zostać podjęta w ramach UE-28. W razie niepowodzenia na tym poziomie należy dšżyć do konsensu w możliwie dużej grupie unijnych partnerów. Strefa euro byłaby przy tym tylko jednš z opcji. Traktat o Unii Europejskiej przewiduje możliwoœć wzmocnionej współpracy pomiędzy przynajmniej dziewięcioma państwami członkowskimi. Przy szczególnie ambitnych projektach (tak jak przykładowo przy pierwszym układzie z Schengen z 1985 r.) może okazać się konieczne podjęcie najpierw ryzyka działania przez mniejszš grupę państw członkowskich, żeby zademonstrować wartoœć dodanš bliższej współpracy i integracji.

Włšczanie partnerów

Sięgnięcie po zróżnicowanš integrację może rodzić ryzyko w przypadku błędnego zastosowania. Skutkiem może być nadmierne rozdrobnienie procesu integracji, zbyt duża złożonoœć instytucjonalna, zaostrzenie pozycji państw członkowskich, które nie uczestniczš w pogłębianiu współpracy. Oczywiœcie wiele będzie zależeć od współpracy francusko-niemieckiej, jednak jeœli Paryż i Berlin chcš wspólnie pogłębiać proces integracji, to będš musiały włšczać tak œciœle jak to możliwe partnerów, których kršg może zmieniać się w zależnoœci od dziedziny polityki.

Dla „suwerennej Europy" należy zatem przedsięwzišć œrodki zaradcze, aby zapewnić, by zróżnicowana integracja była procesem otwartym z przejrzystymi warunkami uczestnictwa (jak w przypadku strefy euro). Na tej podstawie można stworzyć skutecznš i legitymizowanš Unię, która szanuje suwerennoœć państw członkowskich, a zarazem odpowiada oczekiwaniom społecznym, bez rezygnacji z historycznego projektu zjednoczonej Europy.

Thierry Chopin jest politologiem, szefem działu badań Fundacji Roberta Schumana

Martin Koopmann jest dyrektorem działu politycznego Fundacji Genshagen i członkiem jej zarzšdu

Œródtytuły pochodzš od redakcji