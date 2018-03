Gerard Keown: Przyjaciele św. Patryka

Więzi łšczšce Polskę i Zielonš Wyspę jeszcze nigdy nie były tak mocne. Przypadajšce w sobotę irlandzkie œwięto narodowe jest doskonałš okazjš, aby o tym przypomnieć – pisze ambasador Irlandii w naszym kraju.

Most Grunwaldzki we Wrocławiu, Tauron Arena w Krakowie czy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie zostanš w sobotę, z okazji Dnia œw. Patryka, narodowego œwięta Irlandii, podœwietlone na zielono. Polskie budowle dołšczš do znanych miejsc w œwiecie, takich jak Empire State Building w Nowym Jorku, egipskie piramidy czy Koloseum w Rzymie.

17 marca każdy może poczuć się Irlandczykiem. Także tu, w Polsce, gdzie w ramach Festiwalu œw. Patryka odbędzie się ponad 120 wydarzeń, podczas których œwiętować będziemy irlandzko-polskš przyjaŸń. Podczas tych obchodów irlandzcy ministrowie odwiedzajš cenionych zagranicznych partnerów. W ostatnim tygodniu minister Damien English złożył wizytę w Poznaniu i Wrocławiu, aby podkreœlić znaczenie mocnych i stale rozwijajšcych się zwišzków między Irlandiš i Polskš.

W ostatnich latach staliœmy się sobie bardzo bliscy – jako partnerzy w Unii Europejskiej, strony w wymianie handlowej, a także dzięki istnieniu polskiej społecznoœci w Irlandii.

Więzi coraz mocniejsze

W Irlandii mieszka około 130 000 Polaków. Wielu z nich będzie bawić się i uczestniczyć w wydarzeniach Festiwalu œw. Patryka. Polska społecznoœć, stanowišca około 3 proc. populacji Irlandii, jest cenionš i szanowanš częœciš naszego społeczeństwa, a język polski jest najpowszechniej używanym językiem obcym w Irlandii. Polacy sš bardzo mile widziani w naszym kraju. Doroczny Festiwal Polska Éire, w ramach którego odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych w całej Irlandii, jest dowodem uznania dla wkładu wnoszonego przez Polaków do irlandzkiego społeczeństwa.

Wielu z Polaków, którzy mieszkali, pracowali i studiowali w Irlandii, wraca do Polski i także tu buduje nowe zwišzki między naszymi krajami. Bardzo cieszę się, że Network Irlandii – organizacja Polaków, którzy mieszkali w przeszłoœci w Irlandii – rozwija się z roku na rok.

Łšczšce nas więzi jeszcze nigdy nie były tak mocne. Wymiana handlowa osišga wartoœć ponad 3 miliardów euro rocznie, a każdego roku odnotowywany jest jej wzrost o około 15 proc. Przekłada się ona na bezpieczeństwo miejsc pracy i dobrobyt rodzin zarówno w Irlandii, jak i w Polsce. Coraz więcej irlandzkich firm dostrzega atrakcyjnoœć Polski jako rynku eksportowego, miejsca inwestycji czy lokalizacji, z której można prowadzić działalnoœć gospodarczš w Europie Œrodkowej. Nasze kraje sš wyjštkowo dobrze skomunikowane, każdego tygodnia między Irlandiš a Polskš odbywa się ponad 50 lotów.

Te silne zwišzki handlowe przyczyniajš się do rozwoju irlandzkiej gospodarki. Irlandia jest jednym z najbardziej otwartych, opartych na eksporcie rynków w œwiecie. Według prognoz ekonomistów PKB naszego kraju wzroœnie w 2018 roku o 3,5 proc. Irlandia jest obecnie jednš z najszybciej rozwijajšcych się gospodarek w Unii Europejskiej.

Unia wspólnych wartoœci

Członkostwo w Unii Europejskiej jest kluczowš kwestiš wpływajšcš na sukces naszej gospodarki, a także na bezpieczeństwo i dobrobyt w coraz bardziej zglobalizowanym œwiecie. Unia jest też dla nas wspólnotš uniwersalnych wartoœci.

Ponad 80 proc. Irlandczyków popiera członkostwo ich kraju w UE. Jesteœmy zaangażowani na rzecz budowania silnej Unii, która potrafi reagować na obawy swoich obywateli oraz na stawiane przed niš wyzwania.

Jednym z tych wyzwań jest brexit. Mam ogromnš nadzieję, że trwajšce obecnie negocjacje zakończš się wypracowaniem jak najbliższych przyszłych relacji pomiędzy Uniš Europejskš, a więc również Irlandiš, a Wielkš Brytaniš. Zależeć to będzie od tego, jakš relację z Uniš chce mieć w przyszłoœci Zjednoczone Królestwo.

Kwestiš zasadniczš jest też, aby dorobek procesu pokojowego w Irlandii Północnej, m.in. otwarta granica na wyspie oraz współpraca Irlandii z Irlandiš Północnš, zostały w pełni zachowane. Cieszę się, że jest to cel wspólny zarówno dla UE, jak i Wielkiej Brytanii. Jedno jest pewne. Irlandia swojš przyszłoœć wišże z Uniš Europejskš. Myœlę, że zgodziłby się ze mnš œw. Patryk, który urodził się w Brytanii, wykształcił we Francji zgodnie z tradycjš rzymskš, a większoœć życia spędził w Irlandii.

Rok rocznic

2018 jest dla Polski ważnym rokiem, obchodzona będzie setna rocznica odzyskania niepodległoœci. Z przyjemnoœciš będziemy œwiętować to ważne wydarzenie z naszymi polskimi przyjaciółmi.

W Irlandii z kolei będziemy obchodzić setnš rocznicę pierwszych wyborów, w których głosować mogły kobiety, a także wybór naszej pierwszej posłanki – Konstancji Markiewicz – która została pierwszš w Irlandii, a drugš na œwiecie kobietš ministrem. Jej mężem był polski artysta, hrabia Kazimierz Markiewicz. Konstancja angażowała się na rzecz polskiej i irlandzkiej niepodległoœci.

Pamiętamy też o jeszcze starszym zwišzku łšczšcym Irlandię z Polskš. W 2018 roku mija 420 lat od publikacji „Historii Polski" Bernarda O'Connora, pierwszej historii Polski napisanej w języku angielskim. O'Connor, który pochodził z Kerry w południowo-zachodniej Irlandii, był osobistym lekarzem króla Jana III Sobieskiego.

W tym roku rocznic Ambasada ustanowiła i przyznała Nagrodę im. Bernarda O'Connora osobie, która wniosła znaczšcy wkład w rozwój przyjaŸni, współpracy i zrozumienia pomiędzy narodami irlandzkim i polskim. Jest dla mnie zaszczytem wręczyć tę nagrodę Antoniemu Liberze, uznanemu polskiemu pisarzowi, reżyserowi teatralnemu oraz znawcy twórczoœci Samuela Becketta – jednego z irlandzkich dramaturgów, laureata literackiej Nagrody Nobla.

Wiele zatem nas – Polaków i Irlandczyków – łšczy. Dzień œw. Patryka będziemy obchodzić z naszymi przyjaciółmi w Polsce. Rozejrzyj się, a może ujrzysz podœwietlony na zielono budynek. Mam nadzieję, że jak w moich, tak i w Waszych myœlach zawita Irlandia i że wkrótce będziecie mieli okazję odwiedzić Zielonš Wyspę.