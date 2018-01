Akcja #metoo. Rewolucja samotnych

Ta kampania ma szanse nabrać podobnie rewolucyjnej dynamiki, jak przyznanie kobietom praw wyborczych czy rozpowszechnienie antykoncepcji. Daje możliwoœć przezwyciężenia lęku. Wstrzšsa mitem bezpiecznej przeszłoœci: dla połowy ludzkoœci codziennoœć bowiem nigdy nie była bezpieczna! Przeciwnie, była Ÿródłem trwogi, frustracji i wykluczenia – pisze publicysta.

Dziœ nie jest czas historii jako obietnicy przyszłoœci, ale niejako odwrotnie, historii rozumianej jako katastrofa. Postrzegamy siebie w kategorii wymierania" – twierdzi Marina Garcés, filozofka polityki z Barcelony. „To narracja samozagłady".

Owš apokaliptycznš nowomowę nieco inaczej ilustruje Paweł Kowal w tekœcie „Spragnieni tożsamoœci" w magazynie „Plus Minus" (21–22 paŸdziernika 2017). Autor pisze, że Europejczycy „zapomnieli i o swojej kulturze, i religii, nawet o swoich rodzicach i dziadkach". Kryzysem Zachodu nazywa stopniowš utratę „religii, rodziny i sšsiadów", przywołujšc marzenie o powrocie do „dawno opuszczonych koœciołów zamienionych na dyskoteki".

Tego rodzaju wizja zakłada istnienie jakiegoœ mitycznego czasu przeszłego, w którym „rodzina, sšsiedzi i religia", słowem pewna swojskoœć (rozumiana również jako ojczyzna), była szczęœliwš i bezpiecznš krainš. Nostalgiczna tęsknota za owš przestrzeniš miałaby tłumaczyć popularnoœć nacjonalistycznych populizmów, czy to w wydaniu polityki rzšdów niektórych państw narodowych, czy też regionalnych separatyzmów.

Kowal słusznie zauważa, że populistyczny nacjonalizm w żadnej z dwóch form nie oferuje przewrócenia tak zdefiniowanej sfery wartoœci. Jedynie żeruje na opisanych potrzebach emocjonalnych. Jednoczeœnie autor robi jednak wrażenie przygnębionego „opuszczeniem koœciołów" i sugeruje, że rzeczywisty powrót mógłby być remedium na owe populizmy. Do czego konkretnie mielibyœmy jednak wracać?

Utopia swojskoœci

Ostatnio wpadła w mi ręce doskonała powieœć Antonio Munoza Moliny „JeŸdziec polski". Pokazuje ona dychotomię między swojskoœciš a kosmopolitycznš wizjš wielkiego œwiata, o którym marzy główny bohater w młodoœci.

„Swojskoœć" reprezentujš ojciec i dziadek bohatera, ubodzy andaluzyjscy rolnicy i sprzedawcy warzyw. Przestrzegajš oni przed utratš tożsamoœci: „poza naszymi ulicami i zwyczajowymi zajęciami, poza braterstwem wynikajšcym z więzów krwi, œwiat jest okrutnš dżunglš, w której mogš przetrwać tylko łotry".

Na drugim biegunie Munoz Molina umieszcza wiecznie popularnš – także w Polsce – grupę The Doors, a szczególnie piosenkę „Break out through". Bohater powieœci Manuel słucha jej na okršgło. W ten sposób uczy się angielskiego i w konsekwencji decyduje na wybór zawodu, który otwiera przed nim bramy wielkiego œwiata: zostaje tłumaczem symultanicznym.

Marzenie Manuela się spełnia. Jako dojrzały mężczyzna, który żyje między Nowym Jorkiem a Brukselš, zauważa jednak, że głos dziadka jakby cały czas mu towarzyszył. Głos obnaża „pragnienie tożsamoœci", o którym pisze Kowal: Manuel zaczyna tęsknić za rodzinš i swojš małš ojczyznš – andaluzyjskš Maginš.

Siła opowieœci Munoza Moliny polega na tym, że nie pozwala swojemu bohaterowi ulec ani jednej, ani drugiej uproszczonej wizji. Każe mu natomiast zakochać się w Amerykance, której ojciec pochodzi z tego samego miasteczka, co on. Kolekcja fotografii dokumentujšcej życie kilku pokoleń Maginy, którš kobieta odziedziczyła w spadku, prowadzi kochanków do skonfrontowania owych „więzów krwi" z rzeczywistoœciš własnych wspomnień, pamięciš bliskich i zapisem klisz fotograficznych.

Wielowarstwowa rekonstrukcja przeszłoœci, swoista archeologia pamięci, prowadzi do banalnego, ale kluczowego odkrycia: w rodzinie, w koœciele, wœród sšsiadów oraz w małej i wielkiej ojczyŸnie, podobnie jak w wielkim œwiecie, sš łotry i ludzie dobrze. Owa bezpieczna, swojska przestrzeń jest utopiš, a podniesiona do rangi postulatu politycznego, staje się groŸnym narzędziem manipulacji. Inaczej niż Paweł Kowal, Manuel uczy się, że jego tęsknota jest chimerš i warto szukać gdzie indziej.

Nieustanny lęk

Aktualnš formš owego „odkrycia" Manuela jest kampania #metoo. Stawia ona na głowie ów mit swojskiej przestrzeni: bezpiecznej rodziny i najbliższego otoczenia (wspólnoty krwi, ale też małej czy dużej ojczyzny).

Akcja #metoo to nie tylko spektakularny obraz skali molestowania i przemocy na tle seksualnym. Pisałem na tych łamach o koniecznoœci przemodelowania dyskusji o migrantach w kontekœcie pamiętnego sylwestra w Kolonii na przełomie 2015 i 2016 r. Po #metoo nikt już nie powinien mieć wštpliwoœci, że jest wystarczajšco dużo „swoich", których zachowania wobec kobiet sš nie tylko naganne, ale zwyczajnie kryminalne!

Jednak kampania #metoo to znacznie więcej. Ma ona wszelkie szanse nabrać podobnie rewolucyjnej dynamiki, jak przyznanie kobietom praw wyborczych czy odkrycie i rozpowszechnienie antykoncepcji. Dlaczego? Chyba pierwszy raz w historii na tak masowš skalę i z takš siłš komunikowane jest doœwiadczenie najwyraŸniej nierozłšcznie zwišzane z kobiecš cielesnoœciš. To lęk. To przygnębiajšcy, dzień w dzień doœwiadczany w różnych formach lęk, że moje ciało może paœć ofiarš przemocy, o której wiem, że jestem wobec niej bezbronna. Lęk potęgowany zresztš przez wyœrubowany w naszych czasach kult kobiecego ciała. Ten kult jest dychotomicznym bratem bliŸniakiem lęku o „przedmiot kultu".

Ów lęk często ukrywa się pod pozornie banalnymi zachowaniami, które dla niepoznaki mianujemy ostrożnoœciš, roztropnoœciš, dobrym wychowaniem etc., wpajanymi kobietom od najmłodszych lat. Nie zmienia to faktu, że determinuje on codziennoœć w jej najdrobniejszych aspektach: co dziœ na siebie założę (czy będę wracać po ciemku? sama? będę jechała autobusem? w tłoku czy może w pustym pojeŸdzie?), może nie wracać œcieżkš na skróty w krzakach tylko nadłożyć drogi oœwietlonš ulicš, do toalety w klubie chodzić z koleżankš, nie mówišc o codziennoœci kontaktów z osobami, które wykorzystujš lub wzbudzajš podejrzenie, że mogłyby wykorzystywać swojš pozycję (władzę) w otoczeniu zawodowym czy rodzinnym.

Paradoksalnie nawet nadużycia #metoo pokazujš (w planie psychologicznym), jak silnym elementem potrzeby zerwania zasłony milczenia jest ów skrywany lęk. Wišże się z tym œwiadomoœć, że do niedawna owe doœwiadczenia praktycznie nie były reprezentowane w ramach organizacji życia społecznego i politycznego. Œwiat urzšdzaliœmy my, mężczyŸni, jak nam było dobrze i, niekiedy, jak wyobrażaliœmy sobie, że byłoby w nim dobrze kobietom. Masowa iloœć œwiadectw #metoo œwiadczy o rozmiarze naszej porażki.

Nie doœć zatem, że ów lęk okazuje się uniwersalnym doœwiadczeniem kobiecoœci, to nieskuteczne sš także formy reagowania na nadużycia i przestępstwa w tej sferze: w wymiarze karnym, ale też, a może przede wszystkim, w wymiarze ludzkich emocji – w planie osobistym i społecznym.

W sferze kultury nie jest lepiej. Wystarczy zrobić małe ćwiczenie w myœlach i wymienić dziesięć sławnych utworów literatury czy sztuk wizualnych, które opisujš inne doœwiadczenia ciała (takie, które sš też udziałem mężczyzn): przemoc wojny z punktu widzenia walczšcego, głód, ale także erotykę. To żaden kłopot, prawda? A teraz poproszę dziesięć takich, które opisujšcych przemoc seksualnš w codziennoœci (i lęk przed niš) z punktu widzenia kobiety – bez wojeryzmu i bez degradacji ofiary...

Zarówno w sferze społeczno-politycznej, jak i w sferze kultury, opisanemu lękowi towarzyszy zatem głęboka samotnoœć. Kampania #metoo daje możliwoœć jej przezwyciężenia i wstrzšsa owym mitem bezpiecznej, swojskiej przeszłoœci: dla połowy ludzkoœci codziennoœć owej przeszłoœci nigdy nie była bezpieczna! Przeciwnie, była Ÿródłem trwogi, frustracji i wykluczenia.

Akcja #metoo jest szansš, aby nie wzdychać za powrotem koœciołów zamienionych na dyskoteki, ale zabrać się za niezbędnš przebudowę życia społeczno-politycznego motywowanš wolš ukrócenia owej repetycji przemocy i lęku. Swoistš perfidiš jest w tym kontekœcie sublimacja owego zadania na podsycanie innej struktury lękowej: strachu przed „obcymi", którzy rzekomo przynoszš owš seksualnš przemoc do „naszego" bezpiecznego œwiata.

Otwarta komunikacja emocjonalna

W tym duchu z radoœciš dałem się uwieœć powieœci Munoza Moliny, który na długo przed #metoo również odwołuje się do sfery emocjonalnej: jego propozycjš wyrwania się z zaklętego kręgu dychotomii naiwnego kosmopolityzmu i równie naiwnej wiary w rzekomo bezpieczny, swojski œwiat, jest... miłoœć.

Infantylne? Œmiechu warte? Chwileczkę: dlaczego emocje, które determinujš życie każdego z nas, miłoœć, przyjaŸń, ale też lęk czy złoœć, emocje, które jak wspomina Garcés czy Kowal, leżš u Ÿródeł naszych globalnych wyzwań, majš nie stać się fundamentem zdefiniowania polityki na nowo? Tym bardziej, skoro właœnie możemy sobie unaocznić, że owa wyabstrahowana od nich polityka, organizujšca życie społeczne i tworzšca jego ramy prawne, sankcjonowała przemoc na takš skalę w mitycznym sercu „naszej" cywilizacji: rodzinie, sšsiedztwie, koœciele i ojczyŸnie?

Inspirowana terapiš dla par metoda komunikacji bez przemocy dobrze sprawdza się jako narzędzie mediacji konfliktów politycznych. Opiera się na przekonaniu, że skuteczniej rozwišzywać spory, nie przekonujšc innych do naszych racji, ale skupiajšc uwagę na emocjonalnej kondycji stron. Zamiast o prawdzie i fałszu, warto opowiadać o potrzebach. Co czuję, czego się lękam? A co czuje druga strona? I co bym chciał/chciała, abyœ zrobił/zrobiła, abym czuł/czuła się lepiej?

Tak jak #metoo pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest przemoc w szeroko rozumianej sferze seksualnej, i domaga się owej rewolucji życia społecznego, tak komunikacja bez przemocy to sygnał i jednoczeœnie drogowskaz, że nasza polityka wymaga innego myœlenia: nie o racjach, ale o potrzebach.

Czy to może działać? Pod koniec paŸdziernika byłem goœciem międzynarodowego festiwalu w Madrycie Transeuropa 2017. Obok Mariny Garcés i innych myœlicieli, ludzi kultury oraz aktywistów wystšpiło także wielu polityków, którym bliski jest nurt tzw. municypalizmu. Byli wœród nich wiceburmistrzowie Madrytu i Gdańska oraz doradca burmistrza Palermo. Ich humanistyczny przekaz odwołujšcy się do autentycznej, otwartej komunikacji emocjonalnej z drugim człowiekiem, pozwolił mi zapomnieć o apokaliptycznej nowomowie.

„Utworzyliœmy równoległš radę miasta. Jej członków wybierajš mieszkańcy Palermo, którym włoskie przepisy nie dajš prawa udziału w wyborach" – opowiadał doradca burmistrza stolicy Sycylii, relacjonujšc, jak dzięki tej radzie jego ekipa mogła lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby osób, skšdinšd wykluczonych z życia politycznego. „Nie rozumiem, dlaczego zrzšdzenie losu, które zadecydowało o tym, że mam rodziców Włochów, a ktoœ inny nie, miałoby przesšdzać, kto może żyć w tym mieœcie" – dodawał. „Mobilnoœć powinna być prawem człowieka", niezależnie od płci, koloru skóry i wyznania.

Złudna nostalgia, tzw. kryzys uchodŸczy i #metoo jawiš się w tym kontekœcie jako aspekty większej całoœci. Aktualne doœwiadczenia wielu miast Europy pokazujš, że mimo okopów nacjonalizmów i regionalizmów, inna polityka jest możliwa.

Autor jest pisarzem i menedżerem kultury, członkiem rady programowej stowarzyszenia „Humanismo Solidario"