Świętując, budujemy tożsamość

Œwiętowanie pozwala nabrać na nowo energii, spojrzeć z otuchš na œwiat. Powinno pomóc rozpoznać nam w naszych codziennych czynnoœciach te wartoœci, symbole czy wydarzenia, do których się odwołujemy jako wspólnota – mówi politolog.

Uroczystoœć Objawienia Pańskiego, czyli popularne Trzech Króli, kończy okres tzw. œwiętych wieczorów, gdy polskie rodziny tradycyjnie zbierajš się i radoœnie œpiewajš kolędy. To niezwykłe, że mamy nawet 4 tysišce tekstów kolędowych, œpiewanych do 500–700 wariantów melodii, a często jedynš ksišżkš, którš można było znaleŸć w wiejskim polskim domu, była kantyczka z kolędami. Do tego nie zapominajmy o chodzšcych od domu do domu kolędnikach. Z czego wynika to szczególne znaczenie kolędowania w polskiej tradycji?

Kolędowanie wišże się ze wszystkimi wymiarami przeżywania przez nas œwišt. Generalnie œwiętujemy w trzech wymiarach: rodzinnym, religijnym i publicznym. Podstawowš wspólnotš religijnš dla chrzeœcijan jest parafia, ale przecież zanim zaczniemy przeżywać œwięta w parafii, przeżywamy je we wspólnocie rodzinnej, co œwietnie widać przy okazji œwišt Bożego Narodzenia. Najpierw jest rodzina i wigilijny stół, póŸniej parafia i pasterka, a na koniec trzeci wymiar, gdy ze œwiętowaniem wychodzimy na zewnštrz – do sfery publicznej w naszych lokalnych wspólnotach. I takim wyjœciem, œwiętowaniem na zewnštrz mogš być właœnie kolędnicy, którzy chodzš od domu do domu, albo, jak coraz częœciej praktykujemy w ostatnich latach, uroczysty Orszak Trzech Króli, który jest nie tylko zabawš rodzinnš, ale przede wszystkim właœnie publicznym œwiętowaniem.

W mieœcie raczej nie chodzš kolędnicy, więc uliczne jasełka sš jedynym miejskim wariantem publicznego przeżywania œwišt.

To prawda, dotykamy tu socjologii miasta, czyli życia w wielkim skupisku ludzi, które ze względu na swojš olbrzymiš mobilnoœć i anonimowoœć pcha nas do zamykania się w prywatnoœci. To sprawia, że budowanie wspólnoty œwiętowania ponad rodzinami, choćby wspólnoty sšsiedzkiej, jest tu znacznie trudniejsze niż na wsiach i w niewielkich miasteczkach, gdzie anonimowoœć jest mniejsza i ludzie majš więcej czasu, by się poznać. Tam kontakty społeczne sš dużo łatwiejsze. We współczesnych miastach tradycja kolędowania, choć nie zanikła, to została zredefiniowana, zmieniona. Ale wielu z nas na swój sposób jakoœ próbuje jš utrzymać.

Od kilku lat w drugi dzień œwišt jestem zapraszany z moimi najbliższymi do pani profesor Anieli Dylus i u niej w gronie kilku rodzin wspólnie œpiewamy kolędy, wybierajšc je z starego, zacnego œpiewnika. W Trzech Króli zaœ wybieram się na uroczysty orszak w moim Legionowie.

Czym właœciwie jest czas œwięty?

Parafrazujšc znane powiedzenie: powiedz mi, co i jak œwiętujesz, a powiem ci, kim jesteœ. Sposób œwiętowania to pewien klucz, który otwiera drzwi do poznania naszej natury i kultury, a zmiany sposobu œwiętowania doskonale obrazujš historię człowieka, ale także dramaturgię, złożonoœć, wielkoœć, również kruchoœć jego egzystencji.

W jaki sposób?

Œwiętowanie buduje naszš tożsamoœć indywidualnš i zbiorowš. Ciekawym opisem tego, czym jest œwiętowanie, sš na przykład rozważania rumuńskiego XX-wiecznego filozofa kultury i religioznawcy Mircei Eliadego. Otóż badajšc religijnoœć kultur pierwotnych, Eliade pisał, że œwięto jest zawsze jakšœ opowieœciš, a mówišc językiem religijnym, uobecnianiem. Nie tylko opowieœciš werbalnš, ale szerzej: wydarzeniem, w którym bierzemy udział poprzez odpowiedni strój, gesty, wykonywane przez nas specjalne czynnoœci. To reaktualizacja jakiegoœ szczególnie ważnego dla nas momentu czy wydarzenia. Ten moment może odnosić się do naszej religijnej wiary albo może być momentem całkowicie œwieckim, odnoszšcym się do mitu założycielskiego naszej wspólnoty, czyli historycznej opowieœci, do której szczególnie odnosić się chcemy jako naród, wspólnota lokalna czy rodzina.

O czym konkretnie sš te opowieœci?

O konkretnych obrazach, wydarzeniach, postaciach i ich dramatach, ale także o wartoœciach i głębszej prawdzie, która się w nich objawia. Œwiętowanie Bożego Narodzenia to zatem cišgłe reaktywowanie w różnych epokach tego samego obrazu dramatycznej sytuacji, w jakiej Maryja i Józef znaleŸli się w Betlejem, ale zarazem to przywoływanie miłoœci Boga do człowieka. W œwiętach œwieckich przypominamy sobie różne obrazy mówišce o bohaterstwie, zwycięstwach, poœwięcaniu czy politycznej sprawczoœci naszych przodków, ale także o ich porażkach, które powinny być dla nas lekcjš.

Œwiętowanie pozwala też nabrać na nowo energii, spojrzeć z pewnš otuchš na œwiat, w którym żyjemy. Powinno pomóc rozpoznać nam w naszych codziennych czynnoœciach te wielkie wartoœci, symbole czy wydarzenia, do których się odwołujemy jako wspólnota.

Zawsze œwiętujemy to, co już się wydarzyło?

Tak było w kulturach pierwotnych. Tam œwiętowanie – jak pokazuje właœnie Eliade – było wspominaniem, retrospekcjš, jakimœ cyklicznym powracaniem do przeszłoœci. Chrzeœcijaństwo jednak zmieniło postrzeganie czasu. Za jego sprawš nasze życie – i to osobiste, i to zbiorowe – stało się drogš. W kulturze chrzeœcijańskiej œwiętowanie nie jest zatem powracaniem, ale wspólnym przeżywaniem drogi, pokazywaniem sobie nawzajem, że nie tylko skšdœ wyszliœmy, ale także dokšdœ zmierzamy. Stało się zatem także manifestowaniem wspólnego celu, wspólnym pytaniem o przyszłoœć.

W sensie religijnym tym celem jest, oczywiœcie, zbawienie, a w wymiarze np. politycznym?

Choćby wyrażanie wspólnych nadziei, często w przekonaniu, że jedynie łšczšc siły, możemy do czegoœ dojœć, czegoœ razem dokonać. Każdy naród ma swoje œwięta, które z jednej strony odnoszš się do konkretnych wydarzeń z przeszłoœci, ale z drugiej mówiš o najistotniejszych wartoœciach, które majš znaczenie dla jego teraŸniejszoœci i majš wytyczać drogi na przyszłoœć. Laicka Francja 14 lipca wspomina w tym duchu zburzenie Bastylii, Amerykanie w Œwięto Dziękczynienia przypominajš sobie trudy, ale także zaradnoœć pierwszych kolonistów, a Niemcy w paŸdzierniku œwiętujš zjednoczenie kraju.

A my mamy dwa, wydaje się, że równorzędne œwięta narodowe: 11 Listopada i 3 Maja.

A do tego dochodzi też Dzień Solidarnoœci i Wolnoœci obchodzony 31 sierpnia w rocznicę Porozumień Sierpniowych czy nawet Œwięto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia na pamištkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. A ci z nas, którzy szczególnie sš przywišzani do wejœcia Polski do Unii Europejskiej, starajš się także œwiętować to wydarzenie. Œwiętowanie wszystkich tych rocznic nie jest jedynie wspominaniem przeszłoœci, lecz zarazem pewnym zobowišzaniem wobec wspólnoty. Pokazujemy, że przy wszystkich dzielšcych nas różnicach chcemy wspólnie budować naszš przyszłoœć. Z tych konkretnych œwišt w pewien sposób wynikać ma wizja tej przyszłoœci. W tym sensie ci, którzy najgorliwiej œwiętujš np. Porozumienia Sierpniowe, to właœnie w lekcji Sierpnia widzš przepis na to, w jaki sposób budować nowoczesnš, obywatelskš, demokratycznš Polskę. Œwięta sš pewnymi drogowskazami.

Trudno nie odnieœć wrażenia, że dziœ œwiętowanie coraz gorzej nam wychodzi.

Rzeczywiœcie, szczególnie ludzie niewierzšcy i żyjšcy z dala od swych rodzin majš dziœ coraz większy problem ze œwiętowaniem. Często gdy na œwięta zamykane sš galerie handlowe, siłownie i kina, czujš się zagubieni; niepewnie i nieswojo, w zasadzie nie bardzo wiedzšc, jak sobie z tym wolnym czasem poradzić.

Skšd się bierze to zagubienie?

Eliade mówił o zmaganiu się ze sobš czasu œwiętego i czasu œwieckiego. Pytanie, co jest dla nas ważniejsze, gdzie lokujemy nasze ambicje i uwagę, gdzie jest nasze serce: czy w czasie œwiętym czy œwieckim. W społecznoœciach pierwotnych zdecydowanie dominował czas œwięty, to on był, mówišc Eliadem, czasem prawdziwym.

Co to znaczy?

Wtedy ludzie przypominali sobie kim sš, doœwiadczali pełni swojego człowieczeństwa, regenerowali się. A czas œwiecki był przerwš między jednym a drugim œwiętem; rozpamiętywaniem tego, które się wydarzyło, i oczekiwaniem na to, które ma nadejœć.

W chrzeœcijaństwie również to czas œwięty jest ważniejszy.

Ale dysproporcja między wagš tych okresów nie jest już tak wielka. Chrzeœcijaństwo zaczęło podkreœlać wagę czasu œwieckiego, przede wszystkim wartoœć pracy. Widać to choćby u œw. Augustyna czy œw. Benedykta, którego dewizš było „ore et labora", czyli „módl się i pracuj". Ważnš cezurš w tym zmaganiu się czasu œwiętego ze œwieckim jest reformacja, która w pewnym sensie czas œwiecki postawiła ponad œwiętym. Za sprawš nauki Marcina Lutra czy Jana Kalwina praca, wysiłek, oszczędzanie, ale też bogacenie się nabrały wręcz religijnego znaczenia. Protestanci właœnie w tym obszarze mieli realizować swoje chrzeœcijańskie powołanie. PóŸniej, gdzieœ na gruncie tego œwiata ewangelickiego zaczšł rozwijać się kapitalizm. A dziœ ten kapitalizm – tylko już zeœwiecczony, oderwany od swych religijnych korzeni – zamiast pracy i oszczędzania to konsumpcję podnosi do rangi niemal sacrum, a na pewno bardzo istotnej wartoœci. Nie powinno więc dziwić, że gdy na okres œwišteczny zamykane sš „œwištynie" konsumpcji, współczesny człowiek często czuje się zagubiony, wyrwany ze znanego sobie œwiata.

Często słyszę od różnych ludzi, jak to œwięta ich wymęczyły, że trudno im było wytrzymać w œwištecznym nastroju z rodzinš, jak to dobrze, że już majš je za sobš.

Dotykamy tu ważnego wymiaru œwiętowania, o którym ciekawie pisał Leszek Kołakowski. Stwierdził on, że œwiętowanie jest manifestowaniem pewnego napięcia wpisanego w nasze życie. Napięcia, które polega na tym, że musimy pracować i troszczyć się o dobra doczesne, a jednoczeœnie powinniœmy być gotowi, by to wszystko wzišć w nawias, spojrzeć na to z góry, w jakiœ sposób się od tego oderwać.

Właœnie œwiętowanie wnosi w nasze życie to napięcie?

Tak, pokazujšc nam też, że potrzebna jest nam pewna hierarchia, odróżnianie rzeczy od siebie, bo skoro œwiętowanie różni się od codziennoœci, to w naszym œwiecie sš rzeczy lepsze i gorsze, mniej i bardziej godne. Oczywiœcie, możemy teraz się spierać, co jest lepsze, a co gorsze, ale sam fakt hierarchizowania œwiata jest niepodważalny. To szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, gdy staramy się być bardzo uprzejmi wobec siebie, gdy wszyscy mamy w tyle głowy poprawnoœć politycznš itd. Kołakowski pisał wprost, że tam, gdzie z kultury ulatuje sacrum, ulatuje wręcz sens kultury.

Niektórzy twierdzš, że sacrum istnieje nawet w kulturze zeœwiecczonej, tylko że mocno zmieniło swojš treœć i formę.

Znowu warto cofnšć się do kultur ludów pierwotnych. W nich sacrum było œciœle powišzane z naturš: œwięte drzewa, œwięte gaje, zwierzęta itd. Sakralizowany był pewien porzšdek naturalny. Gdy w Europie pojawiło się chrzeœcijaństwo, natura utraciła wartoœć sakralnš...

...i pojawił się porzšdek ponadnaturalny.

Z jednej strony w centrum doœwiadczenia religijnego pojawił się sam Bóg, który jest stwórcš natury, ale szczególnie dowartoœciowany został też człowiek, bo w chrzeœcijaństwie nie tylko czcimy samego Boga, ale też miłoœć Boga do człowieka, miłoœć zaœwiadczonš na krzyżu. Można powiedzieć, że chrzeœcijaństwo oddało naturę w nasze ręce, pokazujšc nam, mówišc językiem œwieckim, naszš godnoœć. I taki sposób rozumienia œwiata i œwiętowania dominował w całej kulturze œredniowiecznej, gdy œwięta miały wyłšcznie charakter religijny.

Kiedy to się zmieniło?

Wraz z końcem œredniowiecza pojawiajš się pierwsze œwięta œwieckie, które z poczštku uzupełniajš œwięta stricte religijne. Rozwija się np. karnawał. Aż wreszcie przychodzi oœwiecenie i œwieckie œwięta przestajš być jedynie uzupełnieniem tych religijnych, albo wręcz tworzone sš po to, by je zastšpić. Najlepiej było to widać w czasie rewolucji francuskiej, gdy wprowadzono nowy œwiecki kalendarz. Zrywał on z tradycyjnym kalendarzem, który w centrum umiejscawiał narodziny Chrystusa, i wprowadzał zupełnie œwieckie, nowe œwięta w miejsce dotychczasowych.

Eksperyment ten, jak wiemy, bardzo szybko się zakończył.

Ale przetrwała sama idea, że władza polityczna może toczyć walkę o rzšd dusz z religiš. Żeby nie szukać daleko, przypomnijmy obchody Millennium w Polsce w 1966 r. W odpowiedzi na koœcielne uroczystoœci w kwietniu 1966 władze PRL zorganizowały w GnieŸnie obchody wojskowe, połšczone z salwš armat zagłuszajšcš modlitwę w katedrze, a w Poznaniu – wiec Władysława Gomułki, majšcy odcišgnšć wiernych od mszy na Ostrowie Tumskim. Wczeœniej kard. Stefan Wyszyński ogłosił swojš nowennę – dziewięć lat przygotowań do Millennium, a rzšd Władysława Gomułki, poza represjami wobec Koœcioła podjšł program „Tysišc szkół na Tysišclecie". Mieliœmy więc swoistš rywalizację polityki i religii. Ale jeœli o rywalizacji mowa, to na horyzoncie pojawia się jeszcze jedna władza: władza rynku, pienišdza.

Można mówić o kapitalistycznym sacrum?

Z pewnoœciš rynek toczy pewnš rywalizację o nasze dusze, emocje, czas, nadzieje. W tym sensie tak samo jak Koœciół państwo dšży do nadawania sensu œwiętom, co mogliœmy doskonale obserwować przez cały grudzień, choćby w reklamach telewizyjnych i galeriach handlowych, które codziennie oferowały nam pewnš namiastkę przeżywania œwišt. Dopóki ta oprawa œwišteczna, jakš proponuje rynek, jest czymœ jedynie uzupełniajšcym, dodatkowym, wspomagajšcym przeżywanie œwišt w wymiarze religijnym czy po prostu rodzinnym, to nie widzę w tym nic szczególnie złego. Problem pojawia się wtedy, gdy rynkowa wersja œwišt zaczyna zastępować nam inne wymiary. Wtedy nasze œwiętowanie może przypominać wysiłek barona Münchhausena, który, jak wiadomo, miał wycišgnšć się za włosy z bagna, bo sama konsumpcja nie może przecież oderwać nas od codziennoœci. Nie może odpowiedzieć na nasze egzystencjalne pytania.

Problem mamy nie tylko ze œwiętowaniem w wymiarze religijnym, ale też, wydaje się, w sferze politycznej idzie nam to coraz gorzej.

Dzisiaj, gdy jesteœmy tak mocno podzieleni politycznie, gdy mówimy tak bardzo różnymi językami i przez to coraz mniej się rozumiemy, wspólne œwiętowanie obywatelskie jest być może ostatnim sposobem, by przynajmniej na chwilę przypomnieć sobie, że jesteœmy wspólnotš.

Nazajutrz znowu będziemy okładać się pięœciami, więc jaki w tym sens?

Na tym właœnie polega istota œwiętowania, że na jakiœ czas – œwišteczny, próbujemy stanšć ponad tym, kim jesteœmy na co dzień. Próbujemy być inni, lepsi, pokazujšc, że jest być może szansa na to, by nasze życie wyglšdało inaczej.

To znaczy, że przez chwilę udajemy. Tego właœnie młodzież nigdy nie lubiła w œwiętach: wszyscy nagle udajš, że sš tacy uœmiechnięci, szczęœliwi, fajni...

Pytanie, czy to jedynie udawanie czy jednak coœ więcej. Otóż kultura jest zawsze zbiorem konwencji, pewnych ról, które odgrywamy, i kostiumów, jakie w zwišzku z tymi rolami nosimy. Œwiętowanie jest w tym kontekœcie – i dosłownie, i w przenosi – przywdziewaniem bardziej eleganckich niż na co dzień kostiumów. Nie po to, by coœ ukrywać czy udawać, ale po to, by zamanifestować, że obok prawdy o naszej trudnej, często skonfliktowanej i bolesnej codziennoœci, jest też prawda o œwiecie, jaki usiłujemy budować, do jakiego zmierzamy; œwiecie, którego życzylibyœmy nie tylko sobie czy najbliższym.

Myœli pan, że w zwišzku z przypadajšcš w tym roku 100. rocznicš odzyskania niepodległoœci polscy politycy będš potrafili takš grę podjšć?

To bardzo ważne pytanie. Mam nadzieję, że będš się starali. Wierzę, że znakomita większoœć polityków rozumie, że poza codziennš politycznš walkš sš też rzeczy, które nas łšczš i czyniš z nas wspólnotę. Natomiast niepokoi mnie niebezpieczeństwo połšczenia Narodowego Œwięta Niepodległoœci z referendum konstytucyjnym, które zaproponował prezydent Andrzej Duda, a także to, że wybory samorzšdowe, przynajmniej teoretycznie, też mogłyby się odbyć na poczštku listopada.

Niektórzy twierdzš, że to dobrze, bo wybory sš przecież prawdziwym œwiętem demokracji, więc można je połšczyć z innym œwiętem.

Referendum konstytucyjne to tak jak wybory samorzšdowe konflikt polityczny w najczystszej postaci, skšdinšd pożšdany w demokracji. To rywalizacja. Œwiętowanie natomiast ma być czymœ odwrotnym. To powinna być demonstracja, że choć codziennie rywalizujemy, to koniec końców chcemy razem budować wspólnotę. A nie da się tego samego dnia jednoczeœnie prowadzić konfliktu i budować wspólnoty, bo wspólnota ta okaże się czymœ fałszywym, niewiarygodnym. Ten konflikt i œwiętowanie powinniœmy jak najdalej od siebie odsunšć w czasie.

Chyba że komuœ nie zależy wcale na tym, by nas łšczyć jako wspólnotę, ale właœnie by nas dzielić...

Demokracja to gra, w której obie te rzeczy muszš znaleŸć swoje miejsce. Podział też jest potrzebny, bo konflikt również ma swojš wartoœć: społecznš, gospodarczš, także intelektualnš. Ale bez œwiętowania, budowania wspólnoty, konflikt traci swój sens. Bo jeœli konflikt prowadzš ludzie zupełnie sobie obcy, to bardzo szybko może się on przerodzić w obojętnoœć. Skoro nie mamy ze sobš nic wspólnego, to nie mamy też o co walczyć i w gruncie rzeczy możemy się rozejœć. Dlatego dla jakoœci konfliktu politycznego bardzo ważne jest, byœmy co jakiœ czas potrafili œwiętować to, że jesteœmy wspólnotš. —rozmawiał Michał Płociński

Dr hab. Sławomir Sowiński jest politologiem, adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.