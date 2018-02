Boris Johnson: Los Krymu dotyczy nas wszystkich

Cztery lata po aneksji musimy zdwoić wysiłki w obronie naszych wartoœci, stojšc na straży międzynarodowego prawa – pisze minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii.

W nocy 22 lutego 2014 r. doszło na Kremlu do spotkania najbardziej wpływowych osób w Rosji. Podjęły one decyzję o odebraniu Ukrainie Krymu. Dopiero póŸniej rozpoczęto złożone wysiłki, by decyzji tej nadać pozory legitymizacji, organizujšc m.in. fikcyjne referendum. Niemniej to spotkanie prezydenta Władimira Putina z szefami służb bezpieczeństwa, które odbyło się równo cztery lata temu, miało na celu przypieczętowanie losów mieszkańców Krymu.

Wiemy o tym od samego prezydenta Putina, który w filmie dokumentalnym zrobionym na zlecenie telewizji rosyjskiej i nadanym w 2015 r. opisał przebieg tych wydarzeń. Samš decyzję o przejęciu Krymu podjšł w trakcie owego konklawe na Kremlu na trzy tygodnie przed zmyœlonym referendum. Wszelkie twierdzenia, iż działał on w celu ochrony ludzi lub realizujšc ich życzenia, jak to prezydent Putin relacjonował, sš kompletnie nieprawdziwe.

Złamane obietnice

Tak więc Rosja zajęła 10 tys. mil kw. (26 tys. km kw. – red.) Ukrainy, łamišc w ten sposób pierwszš zasadę prawa międzynarodowego – że państwa nie mogš wchodzić w posiadanie terytoriów obcych państw lub zmieniać ich granic siłš. Prezydent Putin dokonał formalnej aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej 18 marca 2014 r. Cztery lata po tym wydarzeniu winniœmy przypomnieć sobie skalę tego, co się stało, i zdwoić wysiłki w obronie naszych wartoœci, stojšc na straży międzynarodowego prawa.

Rosyjskie zagarnięcie ziemi krymskiej stało się pierwszym przypadkiem siłowej aneksji terytorium europejskiego kraju oraz pierwszym przypadkiem siłowej zmiany europejskiej granicy od 1945 r. W procesie tym Rosja złamała szereg międzynarodowych umów – tak wielu, że trudno byłoby je tu wymienić. Kilka przykładowych to: artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych, Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rosyjsko-Ukraiński Traktat o PrzyjaŸni.

Prezydent Putin złamał także konkretnš obietnicę ujętš w Memorandum Budapeszteńskim z 1994 r. o poszanowaniu „istniejšcych granic Ukrainy” oraz „powstrzymaniu się od stosowania groŸby lub użycia siły przeciw integralnoœci terytorialnej bšdŸ politycznej niezależnoœci Ukrainy”. Po aneksji Krymu Putin poszedł dalej, rozpalajšc i energicznie rozniecajšc ogień konfliktu we wschodniej Ukrainie. Rosja do dzisiaj posiada tam stacjonujšce oddziały wojska i czołgów. W efekcie tej obecnoœci zginęło ponad 10 tys. osób, a 2,3 mln musiało opuœcić swoje domy.

Lot MH17 był kolejnš ofiarš tej tragedii, kiedy to rosyjski pocisk wystrzelony z terytorium kontrolowanego przez rosyjskich bojowników zestrzelił ów pasażerski samolot, zabijajšc 298 niewinnych ludzi, w tym dziesięciu Brytyjczyków.

Z Krymu cały czas dochodzš do nas doniesienia o represjach wobec rdzennej ludnoœci tatarskiej oraz nękaniu tych, którzy nie zgadzajš się z rosyjskš aneksjš. Pomimo powtarzanych apeli ze strony Zgromadzenia Ogólnego ONZ Rosja odmawia wstępu do zatoki międzynarodowym obserwatorom ds. praw człowieka.

Bezpieczeństwo każdego narodu zależy ostatecznie od podstawowej zasady, jakš jest nienaruszalnoœć granic lub zakaz anektowania terytoriów przez państwa siłš. Dlatego los Krymu dotyczy nas wszystkich. Wszyscy jesteœmy w obowišzku przeciwstawić się Rosji w sposób wyważony i stanowczy. Oznacza to utrzymanie zwišzanych z Krymem sankcji wobec Rosji tak długo, jak długo region pozostaje pod kontrolš Kremla, a także utrzymanie dalszych sankcji wynikajšcych z nieprzestrzegania postanowień Porozumienia Mińskiego.

Kroki te majš na celu wykazanie, iż żaden kraj, bez względu na to, jak wielki, nie może dokonać rozbioru swego sšsiada i łamać prawa międzynarodowego, nie ponoszšc tego konsekwencji. Niemniej, œciœle trzymajšc się naszych zasad, chcemy jednoczeœnie w sposób stanowczy i treœciwy rozmawiać z Rosjanami. Powinniœmy jasno i bezpoœrednio wyrażać swoje zaniepokojenie działaniami Kremla.

Miejmy się na bacznoœci

Jak powiedziałem podczas mojej grudniowej wizyty w Moskwie, nie ma sprzecznoœci między dialogiem a odstraszaniem – jedno może wręcz wzmacniać drugie. Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa Wielka Brytania i Rosja dzielš także szczególnš odpowiedzialnoœć za międzynarodowy pokój i stabilnoœć. Nasze motto wobec Rosjan winno brzmieć „angażujemy się, lecz miejmy się na bacznoœci” – oba człony tej frazy winny być realizowane z równš stanowczoœciš. Jednak nigdy nie możemy zapomnieć i nie zapomnimy o tych strasznych konsekwencjach owego nocnego spotkania na Kremlu.