Czy rzeczywiście doszło do rasistowskiej napaści na 14-latkę?

Prokuratura zleciła opinię psychologicznš, by sprawdzić m.in. zdolnoœć spostrzegania i wiarygodnoœć nastolatki, ofiary ataku rasistowskiego – ustaliła „Rzeczpospolita".

Do napaœci na 14-latkę miało dojœć w styczniu w Warszawie, przy ul. Słupeckiej. Do dziewczynki pochodzenia tureckiego – według jej relacji – podszedł ok. 40-letni mężczyzna, zaczšł jš szarpać, popychać i wykrzykiwać słowa „Polska dla Polaków". Uznano, że incydent miał tło rasistowskie.

Prokuratura (po doniesieniu ojca dziecka) wszczęła œledztwo pod kštem stosowania przemocy z powodu „przynależnoœci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej" (art. 119 k.k.).

Jednak po blisko trzech miesišcach badania sprawy domniemany napastnik pozostaje nieustalony, a działania œledczych mogš wskazywać na ich wštpliwoœci zarówno co do zdarzenia, jak i relacji ofiary. Prokuratura zwróciła się bowiem o opinię psychologicznš dotyczšcš nastolatki. Co œledczy chcš wiedzieć?

– Biegły ma udzielić odpowiedzi na pytania, jaki jest poziom intelektualny œwiadka, czy prawidłowo spostrzega i zapamiętuje oraz czy prawidłowo odtwarza spostrzeżenia – odpowiada nam prok. Katarzyna Dobrzańska, szefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Ponadto – czy 14-latka „przejawia skłonnoœci do fantazjowania, konfabulowania oraz zniekształcania zdarzeń w sposób zamierzony oraz czy na jej zeznania miały wpływ osoby trzecie".

Dziewczynka przesłuchana wczeœniej w obecnoœci psychologa potwierdziła przebieg incydentu. W miejscu, gdzie do niego doszło, nie ma kamer monitoringu, które by wprost pokazały przebieg zdarzenia. Sš nagrania z miejsc sšsiednich, ale to nie pomogło ustalić napastnika. – Analizowano zapis monitoringu z czterech miejsc, przy czym niektóre były objęte kilkoma kamerami. Pokrzywdzona nie rozpoznała napastnika. W oparciu o analizę zapisu monitoringu nie wytypowano sprawcy – odpowiada nam prok. Dobrzańska.

Podczas przesłuchań, które się odbyły, nastolatka potwierdziła, że doszło do ataku na niš. Jednak – przynajmniej dotšd – brak innego dowodu, który potwierdzałby jej wersję zdarzeń i wskazywał sprawcę.

W 2016 r. prokuratury w kraju prowadziły 1631 œledztw o czyny z nienawiœci – z pobudek rasistowskich, antysemickich czy ksenofobicznych. To o 83 więcej niż w 2015 r.