Cudzoziemcy popełniają coraz więcej przestępstw w Polsce

O niemal 40 proc. wzrosła w 2017 roku liczba przestępstw popełnionych przez cudzoziemców.

Przybywajšcy do Polski obcokrajowcy przynoszš niewštpliwš korzyœć dla gospodarki, łatajšc deficyt na rynku pracy. Jednak ich obecnoœć ma także ciemnš stronę – jest niš wzrost przestępczoœci. Skala różnego rodzaju nadużyć, jakich się dopuszczajš, w cišgu dwóch ostatnich lat wzrosła o ok. 80 proc. – wynika z danych Komendy Głównej Policji, które poznała „Rzeczpospolita".

W ubiegłym roku obcokrajowcy popełnili w Polsce łšcznie 6264 przestępstwa – czyli prawie o 1,7 tys. więcej niż w roku poprzednim (kiedy odnotowano ich 4580). W porównaniu ze stanem sprzed dwóch lat to wzrost o 2,8 tys.

Blisko połowę spoœród wszystkich ubiegłorocznych nadużyć stanowiły te o charakterze kryminalnym. I tak, przybyło kradzieży (z 522 do 622), włamań czy przypadków wandalizmu (uszkodzenia rzeczy). Cudzoziemcy częœciej wikłali się w przestępstwa narkotykowe – popełnili ich ponad pół tysišca (dwukrotnie więcej niż w 2015 r., kiedy odnotowano ich 244).

Dopuœcili się też 21 gwałtów (w 2016 r. – 15), dziewięciu zabójstw (rok wczeœniej – trzech) i 79 rozbojów (to o kilkanaœcie więcej).

W statystyce naruszeń dominujš Ukraińcy – byli sprawcami ponad połowy ze wszystkich „cudzoziemskich" przestępstw. To niejako naturalne, bo przybysze tej narodowoœci u nas dominujš (kolejni Białorusini popełnili 357 czynów).

Przybysze z Ukrainy wpadajš w konflikt z prawem głównie przez złe zachowania na drogach, w tym jazdę po alkoholu.

– Ponad 90 proc. wszystkich naruszeń prawa, których u nas dopuœcili się obywatele Ukrainy, stanowiły przestępstwa drogowe oraz prowadzenie w stanie nietrzeŸwym – przyznaje Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

I tak, na ponad 3,6 tys. przestępstw, których sprawcami w ubiegłym roku byli Ukraińcy, ponad 1,7 tys. to przestępstwa drogowe, a 1,6 tys. – jazda po alkoholu – z takim jego stężeniem, że „podpada" pod kodeks karny.

Dla porównania – na wszystkie przestępstwa popełnione w ubiegłym roku przez Białorusinów nadużycia drogowe (w tym jazda po pijanemu) stanowiły ponad połowę. W przypadku Czechów – jednš trzeciš. Zdyscyplinowali za kierownicš sš np. Gruzini, których tylko szeœć razy złapano na jeŸdzie po alkoholu (na 111 ich przestępstw w 2017 r.).

– Na Ukrainie, zwłaszcza na terenach wiejskich czy niezabudowanych, jest mało kontroli drogowych. A jeżeli jeœli sš, to milicję można niestety przekupić. Nasi rodacy myœlš więc, że w Polsce także można dać łapówkę i uniknšć kłopotów – komentuje Mirosława Keryk, prezes fundacji Nasz Wybór, pomagajšcej Ukraińcom w Polsce. O lekceważeniu przepisów na drogach œwiadczy to, że – jak dodaje prezes Keryk – dochodzi do wielu groŸnych obrażeń w wypadkach, bo powszechnie lekceważy się zapinanie pasów.

– W Polsce właœnie dzięki policyjnym kontrolom trzeŸwoœci na drogach udało się bardzo znaczšco ograniczyć plagę nietrzeŸwych kierowców – zaznacza Ciarka.

Skutki jazdy na podwójnym gazie przybyszów ze wschodu bywały dramatyczne. W woj. dolnoœlšskim na autostradzie ukraiński kierowca ciężarówkš staranował stojšce w korku samochody. Zabił dwie osoby, trzecia została ciężko ranna. 31-latek był nietrzeŸwy.

We Wrocławiu kolejny kierowca z Ukrainy (z 1,5 promila) rozpędzonym bmw uderzył w drzewo tak, że rozpadło się na dwie częœci – zginšł pasażer. W Wielkopolsce kolejny prowadzšcy miał 3 promile. To niektóre przypadki z 2017 r. z promilami w tle.

Z danych policji wynika, że cudzoziemcy w ubiegłym roku częœciej dopuszczali się przestępstw gospodarczych (łšcznie 622, wzrost o jednš czwartš). Co ciekawe, na 107 nadużyć Ormian ekonomiczne stanowiły ponad połowę. Kryły się za tym np. nielegalne tytoniowe biznesy. Jak kontrolowana przez ormiańskš mafię nielegalna fabryka papierosów na Mazowszu, rozbita jesieniš 2017 r. przez policjantów CBŒP.

Przybysze z egzotycznych i odległych krajów rzadko wchodzili w konflikt z prawem.

Dane KGP nie odpowiadajš na pytanie, ile spoœród przestępstw popełnili cudzoziemcy będšcy w Polsce przejazdem, a ile tacy, którzy sš u nas dłużej – mieszkajš i pracujš.